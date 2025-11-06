Muôn kiểu chằng chống nhà cửa của người dân miền Trung trước giờ bão đổ bộ

Chỉ còn vài giờ nữa, bão Kalmaegi (bão số 13) với sức gió giật trên cấp 17 sẽ đổ bộ vào đất liền, dự kiến tâm bão sẽ đi vào khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai vào chiều tối và đêm nay. Trước tình hình khẩn cấp này, người dân Gia Lai đang khẩn trương "chạy đua" với thời gian để chằng chống nhà cửa, gia cố công trình và tích trữ lương thực, nhằm giảm thiểu thiệt hại do cơn bão được dự báo là rất mạnh.

Biển Quy Nhơn dậy sóng trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ (Video: Cao Bách).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 12h ngày 6/11, bão Kalmaegi mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h.

Tại phường Quy Nhơn, một cơ sở kinh doanh xe ô tô đã khẩn trương gia cố các lớp kính quanh tòa nhà bằng các thanh sắt kiên cố. Đơn vị này còn tăng cường thêm các xe ô tô để chắn gió, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Không chỉ các doanh nghiệp, người dân cũng đang tích cực phòng chống bão.

Một gia đình gần đó đã tận dụng chiếc thang tre để cố định cửa sắt.

Nhiều hộ dân khác chằng chống nhà cửa bằng các thanh sắt chắc chắn. Cả dãy nhà trên đường Tây Sơn cũng được gia cố kỹ lưỡng.

Anh Nguyễn Hữu Tính chia sẻ: "Chúng tôi sẽ ở trong nhà từ bây giờ đến khi cơn bão qua đi để đảm bảo an toàn tuyệt đối".

Một cây xăng trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam cũng đã bắt đầu gia cố trụ xăng dầu.

Chủ doanh nghiệp cho biết cây xăng sẽ hoạt động xuyên bão để phục vụ các lực lượng làm nhiệm vụ, cứu hộ.

Để ngăn nước chảy vào nhà, một số hộ dân trên đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam) đã dùng bao nilon chứa nước đặt trước cửa.

Trong ngày 6/11, lực lượng dân quân tự vệ và công an địa phương cũng đã tích cực kiểm tra, di dời các hộ dân đến vùng an toàn và gia cố nhà cửa cho người dân ở khu vực ven biển, nơi có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn nhất của bão Kalmaegi.

Người dân Gia Lai vẫn đang chạy đua với thời gian, nỗ lực hết mình để gia cố, chằng chống nhà cửa với hy vọng giảm thiểu thiệt hại do cơn bão Kalmaegi gây ra.

Bà Hoa tranh thủ ra chợ mua lương thực dự trữ trước khi bão đổ bộ: "Thông tin dự báo cơn bão này rất mạnh, tôi tranh thủ ra chợ mua ít đồ ăn về dự trữ cho hôm tới. Hi vọng trời thương, cơn bão sẽ không gây thiệt hại nặng nề".

Chiều 6/11, khu vực bờ biển Gia Lai đã bắt đầu xuất hiện gió lớn, những cột sóng cao dựng đứng dội vào bờ. Dự báo khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi sẽ là nơi chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của bão số 13, với cấp gió có thể lên cấp 10-13, giật cấp 15-16. Sức gió này đủ khả năng phá hủy nhà cấp 4 và các công trình không kiên cố. Khu vực phía Tây của các tỉnh này cũng sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11.