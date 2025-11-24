Nữ tài xế 25 tuổi chở hơn 30 tấn hàng từ TPHCM đi cứu trợ miền Trung

Những ngày qua, người dân TPHCM cùng nhau gửi nhu yếu phẩm đến các điểm tiếp nhận để hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chống chọi với mưa lũ.

Đến ngày 23/11, 211 tấn hàng cứu trợ đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chuyển tới tỉnh Khánh Hòa với nhiều mặt hàng thiết yếu như: gạo, áo phao, thuốc men, tã, sữa, mì gói, nước uống…

Tại điểm tiếp nhận của các hội nhóm, những chiếc ô tô tải, xe đầu kéo container lần lượt nối đuôi rời TPHCM, hướng ra các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai.

Không chỉ quyên góp nhu yếu phẩm, nhiều người sẵn sàng gác lại công việc để hỗ trợ phân loại hàng, bốc hàng lên xe. Nhiều công ty, tài xế tạm dừng việc kinh doanh, hỗ trợ miễn phí phương tiện chở hàng đi cứu trợ.

Vợ chồng dẫn nhau đi cứu trợ

Chiều 23/11, phóng viên Dân trí có mặt tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên đường D4, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Người dân ở đây đang khẩn trương phân loại, chuyển hàng lên thùng xe.

Thanh niên ướt sũng mồ hôi, vẫn tươi cười vì anh đã giúp được người dân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại đây, 5 xe tải lớn mang biển số TPHCM, Gia Lai, Hải Phòng… đang chờ đến lượt bốc hàng. Mỗi phương tiện đều treo băng rôn mang dòng chữ “Bà con miền Nam hướng về khúc ruột miền Trung".

Từ những lời kêu gọi trên mạng xã hội, từng gia đình, khu phố, bạn bè truyền tai nhau đến, mang theo những thùng hàng, túi đồ cứu trợ.

Các tình nguyện viên đứng xếp hàng từ điểm tập kết đến thùng xe. Từng gói hàng được chuyền tay từ người này qua người khác. Dù đổ mồ hôi dưới trời oi bức, ai cũng hoan hỉ, quên đi sự mệt mỏi.

Tài xế xe ôm công nghệ gác lại mưu sinh, đến phụ bốc hàng cứu trợ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Vợ chồng anh Phạm Thanh Sơn (31 tuổi, ngụ phường Dĩ An) gửi con nhỏ cho ông bà ngoại và cùng nhau đến điểm tập kết. Người vợ giúp phân loại hàng, cho vào bao, người chồng phụ đưa hàng lên xe.

"Trưa hôm qua, tôi có đến đây hỗ trợ 2 thùng sữa và 2 thùng mì. Sáng nay, biết tin ở đây cần người phụ bốc hàng nên ăn cơm trưa xong là tôi rủ vợ ra đây”, anh Sơn nói.

Không chỉ người thân, bạn bè mà những người bạn nhậu cũng rủ nhau đến hỗ trợ bốc hàng. Đó là trường hợp của anh Tùng (37 tuổi) và 3 người bạn. Trưa 23/11, anh Tùng đi đám cưới đồng nghiệp. Ngồi ở tiệc cưới, anh lướt mạng xã hội và thấy có địa điểm cần người hỗ trợ nên rủ nhóm bạn chung bàn không uống bia, để dành sức đi bốc hàng.

Trước đó, anh Tùng đi xe ôm đến tiệc cưới vì dự tính sẽ uống bia. Khi thấy có nơi cần người hỗ trợ, anh cùng 3 người bạn ngồi chung vui với gia chủ một lúc rồi đón taxi đến điểm tập kết.

"Vợ tôi vừa gọi hỏi đi đám cưới sao giờ chưa về, tôi nói đi phụ bốc hàng từ thiện, gọi "video call" vợ mới tin”, anh Tùng kể.

Gác lại mưu sinh đi cứu trợ

Khi biết tin địa điểm trên đường D4 cần người hỗ trợ bốc hàng, anh Nguyễn Thái Hòa (26 tuổi, quê Bình Định) tắt ứng dụng xe ôm công nghệ, gác lại công việc mưu sinh rồi đi hơn 10km từ phòng trọ ở Thủ Dầu Một xuống Dĩ An để phụ chuyển hàng lên xe.

Những chuyến xe tải mang thông điệp hướng về miền Trung chuẩn bị xuất bến (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong khi đó, nhiều tài xế ô tô tải, xe container cũng đưa xe đến điểm tập kết với thiện ý chở hàng miễn phí. Nhiều tài xế xông xáo bốc hàng lên xe.

Ông Đỗ Thanh Nhã (40 tuổi) tài xế xe đầu kéo container biển số 79H-056.03, cho biết, ông lái xe từ Khánh Hòa đi miền Tây nhận sầu riêng, nhưng chưa có hàng.

Trong lúc xe nằm chờ, ông Nhã biết tin điểm tiếp nhận hàng cứu trợ cần xe chở hàng ra miền Trung. Nam tài xế liền gọi về trao đổi với công ty và được ủng hộ việc chở hàng cứu trợ. Tất cả chi phí xăng dầu cũng được công ty chi trả.

Tương tự, anh Trương Văn Vi (28 tuổi, tài xế xe container) được công ty điều động đến địa điểm này để hỗ trợ chở hàng miễn phí giúp người dân.

Nổi bật trong các tài xế là Nguyễn Thị Thùy Duyên (25 tuổi). Cô gái này cầm vô lăng chiếc xe tải 30 tấn, chạy từ Gia Lai xuống TPHCM để nhận hàng rồi chở ra miền Trung.

Nữ tài xế Nguyễn Thị Thùy Duyên lái xe tải chở hơn 30 tấn hàng đi cứu trợ vùng lũ miền Trung (Ảnh: Xuân Đoàn).

Chị Duyên kể, ở xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai), người dân cũng kêu gọi quyên góp và chị đã dùng phương tiện của mình để hỗ trợ chở hàng.

Tuy nhiên, lượng hàng chỉ được một nửa xe. Chị Duyên liền lái xe xuống TPHCM tiếp tục nhận hàng cho đầy thùng. Khoảng một tuần qua, chị Duyên đã gác lại chuyện mưu sinh, nhận chở hàng từ thiện đi cứu trợ.

“Mưu sinh thì mình làm lúc nào cũng được, hôm nay không kiếm tiền thì có lúc khác. Còn người dân miền Trung lúc này đang rất cần hỗ trợ, mọi công tác phải gấp rút, hỗ trợ bà con vượt qua thời điểm khó khăn này còn hạnh phúc hơn việc kiếm tiền”, chị Duyên tâm sự.