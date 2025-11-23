Người hùng thầm lặng lao vào tâm lũ cứu đồng bào miền Trung

Trong 5 ngày, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai xảy ra lũ lụt, nhấn chìm hàng chục nghìn căn nhà, khiến hàng trăm nghìn người sống trong cảnh tứ bề ngập nước, chới với trên nóc nhà, kêu cứu khàn giọng. Ngoài lực lượng chức năng, nhiều người hùng thầm lặng ở một số tỉnh, thành đã lên đường vào tâm lũ, cứu dân.

Họ mang theo cano, áo phao, đèn pin và các nhu yếu phẩm, lao vào vùng nguy hiểm để tiếp cận những người bị cô lập, cứu trợ với tinh thần tương thân tương ái. Một trong số đó là ông Đào Đặng Công Trung (46 tuổi, quê Hội An, TP Đà Nẵng).

Ông Trung là một trong những người đầu tiên dùng cano cá nhân tiếp cận các nạn nhân bị cô lập tại khu vực Tuy An, Hòa Thịnh… (Đắk Lắk) khi nhiều người bị nhiễm lạnh, đói, kiệt sức, bấu víu trên nóc nhà, với hy vọng sống mong manh.

Lao vào tâm lũ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đào Đặng Công Trung cho biết ngày 19/11, qua theo dõi trên truyền hình và mạng xã hội, ông phát hiện lũ đang lên rất nhanh tại nhiều địa phương ở Khánh Hòa và khu vực tỉnh Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk). Ông nhận định nhiều nơi sẽ ngập nặng khi thủy điện Sông Ba Hạ thông báo xả lũ với lưu lượng 16.100m3/s, trong khi mưa lớn hơn 1.000mm liên tục đổ xuống.

Như có điều gì thôi thúc, trưa cùng ngày, ông cùng một số người quen thuê xe tải, đưa theo chiếc cano 11 chỗ đi thẳng vào Phú Yên, khi quốc lộ 1 và nhiều tuyến đường khác đang ngập sâu.

Người dân dùng bè tự chế tiếp cận cano nhận cứu trợ ở Đắk Lắk (Ảnh: NVCC).

“Thời điểm đó, tôi chỉ chở cano và đi, vì biết người dân vùng lũ rất cần được sơ tán khỏi điểm ngập. Nếu nán lại vài ngày quyên góp nhu yếu phẩm rồi vận chuyển theo thì quá trễ, nên tôi quyết định lên đường ngay và vận động anh em ở TP Đà Nẵng quyên góp hàng hóa gửi vào sau”, ông Trung nói.

Sau khi chạy xuyên đêm, vượt qua nhiều đoạn ngập sâu và kẹt xe, sáng sớm 20/11, ông Trung đến Tuy An (Đắk Lắk). Dù cano có sức chứa 11 người, ông Trung chỉ chọn 3 người gồm ông, tài công và một người hoa tiêu địa phương. Phần còn lại trên phương tiện, ông mua mì gói, nước suối, bánh mì, áo phao… chất đầy để mang vào vùng bị cô lập.

Giữa dòng nước chảy xiết và mưa xối xả, cano của ông Trung len lỏi vào những thôn xóm bị cô lập, phát áo phao và nhu yếu phẩm, sơ tán người dân chới với trên nóc các căn nhà cấp 4 sắp bị lũ nhấn chìm.

“Tuy An lúc đó nước tiếp tục lên, rác trôi bồng bềnh, khung cảnh rất buồn và hỗn loạn. Tôi phải bỏ tiền mua thực phẩm mang theo để mọi người cầm cự và hỗ trợ sơ tán vì nhu yếu phẩm chưa vào kịp. Đến ngày 22-23/11, hơn 30 tấn hàng hóa từ Đà Nẵng mới vào kịp để giúp bà con nhiều hơn”, ông Trung chia sẻ.

Ông Trung nhận hàng hóa chuẩn bị đi cứu trợ ở Đắk Lắk (Ảnh: NVCC).

Ông Trung cho biết, những ngày đầu tiếp cận vùng lũ, nhiều trường hợp bị cô lập trong cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Ông cùng đồng đội và lực lượng chức năng làm việc liên tục cả đêm. Nhiều khu vực nước dâng hơn 4m, trâu bò chết trôi mắc vào bụi tre, nước chảy xiết rất nguy hiểm.

Đói lả trên nóc nhà

Sau một ngày hỗ trợ ở Tuy An, ngày 21/11, ông Trung tiếp cận xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), nhưng nước chảy quá mạnh, cano không thể vào được nên phải trở ra. Một ngày sau, ông mới tiếp cận được địa phương này. Hơn 80% nhà ở đây là nhà ngói cấp 4, đa phần là người già và trẻ em.

Ông Trung cho biết, Hòa Thịnh là vùng trũng như lòng chảo. Thời điểm tiếp cận, nhiều người đói lả trên nóc nhà vì hơn 2 ngày không có thức ăn, chỉ uống nước mưa cầm hơi. Khi cano tiếp cận và đưa thực phẩm, nhiều người vừa ăn vừa run, rất xúc động. Sau đó, các đoàn cứu trợ của chính quyền, quân đội, công an… đã vào kịp thời.

Đến nay, tại Hòa Thịnh và một số vùng lân cận, nước rút dần, cuộc sống đang ổn định trở lại. Hàng hóa cứu trợ từ nhiều nơi đã tập trung về địa phương, quân đội dùng trực thăng thả hàng ở các khu vực khó tiếp cận đường bộ. Người dân đang khắc phục hậu quả lũ và tổ chức tang lễ cho những người xấu số.

Người dân được nhóm của ông Trung tiếp tế nhu yếu phẩm từ mái nhà ở Đắk Lắk (Ảnh: NVCC).

“Tôi đã đi cứu hộ nhiều nơi trước đó, nhưng phải nói lũ ở Đắk Lắk rất nguy hiểm vì gần cửa sông, nước chảy xiết. Chỉ những người có kinh nghiệm cứu hộ mới dám vào. Phú Yên hôm nay hửng nắng, hy vọng trời không mưa để nước không dâng lên trở lại, giúp các đoàn cứu trợ thuận lợi”, ông Trung nói.

Ông Đào Đặng Công Trung sinh ra và lớn lên ở Hội An - vùng được xem là rốn lũ những ngày mưa bão. Từ nhỏ, ông đã chứng kiến nhiều trận lũ và từng được cha cõng chạy lên chỗ cao.

Ông hiểu rằng, khi lũ về, người dân đối mặt rất nhiều rủi ro. Nước lũ vừa bẩn vừa lạnh. Bản thân là huấn luyện viên bơi lặn, có kinh nghiệm sinh tồn dưới nước, cùng nhiều lần tham gia cứu trợ, ông có đủ sự tự tin và phương tiện để lao vào vùng lũ cứu người.

“Trong đợt mưa lũ vừa qua, tôi đã đi cứu trợ nhiều nơi, từ miền Bắc vào Bắc Trung Bộ và nay là Nam Trung Bộ. Nơi nào ngập, tôi và đồng đội lại lên đường vì biết trong thiên tai, người dân rất cần được giúp đỡ. Đó là điều thôi thúc chúng tôi, dù gian khổ hay hiểm nguy”, ông Trung chia sẻ.

Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng, khiến hàng trăm nghìn người ở Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”, nhiều gia đình mất trắng tài sản, người dân khắp cả nước đã đứng ra vận động nhu yếu phẩm gửi về vùng lũ. Không chỉ chuyển hàng trăm tấn hàng hóa, nhiều địa phương còn tổ chức gói hàng nghìn chiếc bánh chưng, mỗi người góp một tay, gửi những phần quà ấm áp tiếp tế đồng bào miền Trung vượt qua những ngày mưa lũ lịch sử.