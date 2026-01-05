Giám đốc sản xuất sữa Hiup khai “tự nghĩ ra, tự phối trộn cho hài hòa”

Chiều 5/1, phiên tòa sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội xét xử vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả liên quan 18 bị cáo thuộc Công ty Z Holding và các doanh nghiệp trong “hệ sinh thái” này tiếp tục phần xét hỏi.

Theo cáo buộc, nhóm bị cáo đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4,5 triệu lon/hộp sữa giả, doanh thu từ các sản phẩm bị giám định là hàng giả là hơn 2.400 tỷ đồng. Riêng Z Holding được xác định có tổng doanh thu hoạt động sản xuất - kinh doanh gần 6.700 tỷ đồng, trong đó 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả với giá trị khoảng hơn 2.400 tỷ đồng.

Nhóm chủ mưu bị cáo buộc thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Phạm Duy Tân (Giám đốc sản xuất kiêm phụ trách R&D của nhà máy Nature Made) bị HĐXX truy hỏi về căn cứ xây dựng công thức sữa mới.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Tân khai bản thân không tham khảo hãng khác, không dựa vào tài liệu nghiên cứu khoa học, mà “tự nghĩ ra, tự phối trộn cho hài hòa”, đồng thời thừa nhận không sản xuất thử và không mang đi kiểm nghiệm trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

Theo hồ sơ, từ năm 2023, Z Holding chủ yếu đặt gia công tại nhiều nhà máy. Sau đó nhóm lãnh đạo bàn việc lập Nature Made để tự sản xuất nhằm kéo giảm chi phí. Mức KPI “hạ giá thành” được đặt ra là 15-20%, và để đạt mục tiêu này, các bị cáo bị cáo buộc đã thay thế, cắt giảm, giảm hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ đăng ký/đã tự công bố.

Tiếp đó, Tân khai đã thử “đổi công thức” khi thấy sản phẩm có lỗi, nhưng khi không hiệu quả vẫn tiếp tục sản xuất, không dừng dây chuyền và cũng không có biện pháp thu hồi.

Về động cơ phải “ép giá thành”, Tân trình bày KPI giảm 15-20% khiến buộc phải thay thế nguyên liệu, tuy nhiên, “không có nguyên liệu nào không đảm bảo, chỉ là không đúng”.

HĐXX sau đó xét hỏi bị cáo Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty Alama, đơn vị kinh doanh sản phẩm HIUP 27.

Theo cáo trạng và lời khai tại tòa, khoảng tháng 9/2024, Chiến được thông báo HIUP 27 không đạt chỉ tiêu chất lượng theo hồ sơ công bố, tức bị coi là hàng giả, nhưng vẫn tiếp tục đặt Nature Made sản xuất để bán ra thị trường.

Khi chủ tọa chất vấn “biết giả mà vẫn đặt hàng, vẫn bán”, Chiến khai bản thân nghe phía công ty nói sản phẩm “chưa đủ hàm lượng” và tin rằng nhà máy có thể điều chỉnh để các lô sau đạt.

Cơ quan tố tụng xác định, Chiến đã nhận hơn 860.000 lon HIUP 27, với giá xuất xưởng 87.800 đồng/lon nhưng bán ra thị trường trung bình 547.000 đồng/lon (khoảng gấp 6 lần).

Trong 6 tháng, doanh số lô hàng này được xác định khoảng 471 tỷ đồng, riêng Chiến hưởng lợi 21 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Thị Bích Phương (phụ trách bán hàng) thu lợi riêng hơn 16 tỷ đồng.