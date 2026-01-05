Cháy lớn tại cửa hàng vật liệu xây dựng ở Đà Nẵng

Chiều 5/1, trên địa bàn phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ cháy lớn tại một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên đường 29 Tháng 3.

Thông tin ban đầu, hơn 14h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng nói trên. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ cửa hàng.

Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng bất ngờ cháy lớn (Ảnh: A Núi).

Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, đứng từ xa vẫn có thể quan sát rõ. Nhiều người dân xung quanh hốt hoảng bỏ chạy do sợ nguy cơ cháy lan.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa (Ảnh: A Núi).

Do vụ cháy xảy ra trên tuyến đường trung tâm, khu vực hiện trường thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi.

Đến hơn 16h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi.