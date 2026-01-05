Cháy nhà ở Hà Nội nghi do nổ pháo, 3 người thương vong

Chiều 5/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ (TP Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà dân, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

"Có sự việc xảy ra như thế, cơ quan công an đang có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Về nguyên nhân vụ cháy, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ", vị lãnh đạo nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h45 cùng ngày, tại một ngôi nhà dân tại thôn Triệu Xuyên 2 (xã Phúc Thọ) xảy ra hỏa hoạn.

Người dân xung quanh cho biết, trước khi xảy ra cháy đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn nghi là nổ pháo hoa tự chế. Một số nhân chứng cho hay, vụ cháy xảy ra tại khu vực tầng 2 nhà dân với diện tích cháy khoảng 10m2.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng, Công an xã Phúc Thọ và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng xuống hiện trường làm rõ vụ việc. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.