Bán hết 8,24% vốn còn lại, bầu Đức “dứt duyên” với HAGL Agrico

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu HAGL Agrico.

Doanh nghiệp ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch HĐQT, thông qua người được ủy quyền là bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT HAGL - đăng ký bán toàn bộ hơn 91,3 triệu cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG), tương ứng 8,24% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, từ ngày 8/1 đến ngày 6/2, với mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư.

HAGL Agrico là công ty chuyên về nông nghiệp do bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) sáng lập. Năm 2021, bầu Đức chính thức chuyển nhượng HAGL Agrico lại cho ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco.

Với động thái trên, HAGL gần như “dứt duyên” với HAGL Agrico.

HAGL Agrico hiện là thành viên duy nhất trong Tập đoàn Thaco đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Động thái bán ra toàn bộ cổ phần tại HAGL Agrico của bà Hạnh diễn ra sau khi cổ phiếu HNG bất ngờ biến động tích cực (ngay sau khi xuất hiện những thông tin liên quan đến dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá 67 tỷ USD, trong đó có việc Vingroup tuyên bố rút khỏi dự án).

Trên thị trường, mã HNG đang giao dịch quanh vùng giá 6.300 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch cổ phiếu HNG (Ảnh: VNDStock).

Về kinh doanh, HAGL Agrico liên tục thua lỗ. Mối quan tâm của cổ đông tại các kỳ họp thường niên cũng xoay quanh việc khi nào HAGL Agrico hết lỗ. Chính tỷ phú Trần Bá Dương cũng bỏ ngỏ câu trả lời. Ông chỉ công bố ước tính sơ bộ, phải đến khi nào nguồn thu từ chuối bù đắp được chi phí đầu tư 1ha chuối (hiện hơn 200 triệu đồng/ha), thì HAGL Agrico mới hết lỗ.

Quý III/2025, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần đạt 214,4 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ; chủ yếu đến từ bán mủ cao su 148,6 tỷ đồng (tăng 65%) và trái cây 64,4 tỷ đồng (tăng 30%).

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ đạt 6,4 tỷ đồng. Con số này đã cải thiện so với quý III/2024 khi bán hàng dưới giá vốn.

Sau khi trừ các khoản chi phí khác, HAGL Agrico lỗ sau thuế 118,9 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 18 liên tiếp thua lỗ. Việc thua lỗ kéo dài khiến HAGL Agrico gánh khoản lỗ lũy kế 9.762 tỷ đồng.