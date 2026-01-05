Bên trong “tàu ma” dạt vào vùng biển Dung Quất có gì?

Ngày 5/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cùng một số đơn vị liên quan đã kiểm tra con tàu trôi dạt vào vùng biển Dung Quất (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy đồ đạc tại khu vực cabin tàu có dấu hiệu bị xáo trộn. Tại khoang máy, lực lượng kiểm tra ghi nhận vết cháy trên động cơ chính và nhiều thiết bị phục vụ sửa chữa vương vãi trên sàn tàu.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu Quỳnh Đam Ngư 08888 (Ảnh: Hà Xuyên).

Toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị vận hành của tàu đều không hoạt động. Khu vực kho lưu trữ, thiết bị làm lạnh còn chứa nhiều thực phẩm chưa qua sử dụng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hai tập tài liệu có chữ Trung Quốc, một thẻ nhớ camera giám sát phía sau cabin, 2 sim điện thoại Trung Quốc để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Cơ quan chức năng nhận định đây là tàu đánh cá Quỳnh Đam Ngư mang số hiệu 08888 của Trung Quốc. Tuy nhiên trên tàu không có ngư cụ, không có dấu hiệu của hoạt động sản xuất.

Trong quá trình hoạt động trên biển tàu đã gặp sự cố hỏng máy chính. Do không thể khắc phục hư hỏng nên thuyền viên đã bỏ tàu trôi tự do. Dấu hiệu sinh hoạt của thuyền viên được ghi nhận cách thời điểm phát hiện tàu trôi dạt 5-7 ngày.

Hiện nay tàu Quỳnh Đam Ngư 08888 mắc cạn tại vị trí cách đường ống dẫn dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và kho xăng dầu khoảng 200m về phía Đông Bắc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất kiến nghị các cơ quan chức năng cử lực lượng chuyên môn kiểm tra chất cháy, nổ để đưa tàu về trạng thái an toàn. Đơn vị này cũng đề nghị Sở Ngoại vụ thông báo vụ việc đến các cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam để phối hợp xử lý theo quy định.

Như Dân trí phản ánh, khoảng 18h40 ngày 3/1, tàu Quỳnh Đam Ngư 08888 bị tàu kiểm ngư phát hiện trôi dạt trong vùng biển Việt Nam nên kéo về cảng. Tuy nhiên sóng lớn làm đứt dây neo khiến tàu này trôi dạt rồi mắc cạn tại bờ biển xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.