Hà Nội bầu bổ sung nhiều nhân sự mới

Chiều 5/1, tại kỳ họp thứ 30, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đối với ông Nguyễn Thanh Bình và cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị đối với ông Đàm Văn Huân do nhận nhiệm vụ mới.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Trưởng ban Văn hoá - Xã hội đối với bà Bạch Liên Hương và nghị quyết bầu chức vụ Trưởng ban Đô thị đối với ông Trần Hợp Dũng, Phó trưởng ban Đô thị.

Lãnh đạo HĐND và UBND TP Hà Nội chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: Mạnh Linh).

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố đối với ông Lê Thanh Nam, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố và bà Bạch Liên Hương, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao do nhận nhiệm vụ mới.

HĐND TP Hà Nội đồng thời bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế.