Ngoại trưởng Trung Quốc nói gì về việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela?

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Reuters).

Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh chuẩn bị "đối đầu" với Washington tại Liên hợp quốc về tính hợp pháp của hành động này.

Bắc Kinh theo đuổi chính sách không can thiệp và thường xuyên chỉ trích các hoạt động quân sự mà không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

"Chúng tôi chưa bao giờ tin rằng bất kỳ quốc gia nào có thể đóng vai cảnh sát của thế giới, và cũng không chấp nhận việc bất kỳ nước nào có thể tự xưng là thẩm phán của thế giới", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Pakistan Mohammad Ishaq Dar trong cuộc gặp tại Bắc Kinh vào hôm 4/1, đề cập đến "những diễn biến bất ngờ ở Venezuela" mà không trực tiếp nhắc đến Mỹ.

Theo Tân Hoa Xã, ông Vương nhấn mạnh chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia cần được bảo vệ đầy đủ theo luật pháp quốc tế. “Chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia cần được bảo vệ đầy đủ theo luật pháp quốc tế”, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nói thêm, đánh dấu phát biểu đầu tiên kể từ khi Tổng thống Venezuela Maduro, 63 tuổi, bị đặc nhiệm Mỹ bắt giữ hôm 4/1 gây chấn động dư luận Venezuela.

Ngoại trưởng Vương Nghị nói Trung Quốc luôn phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, cũng như mọi hành vi áp đặt ý chí của một quốc gia lên quốc gia khác. Ông còn đánh giá tình hình quốc tế hiện nay phức tạp và khó lường hơn, trong đó tình trạng "bắt nạt" đơn phương ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Theo ông, những diễn biến đột ngột ở Venezuela đã thu hút sự quan tâm to lớn của cộng đồng quốc tế. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã "lên án mạnh mẽ" cuộc tấn công của Mỹ ở Venezuela và yêu cầu Washington thả vợ chồng Tổng thống Maduro ngay lập tức.

Ông Maduro dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa ở New York trong ngày 5/1 giờ địa phương để đối mặt với cáo buộc về ma túy của Mỹ.

Chỉ cách đó vài dãy nhà, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp theo yêu cầu của Colombia - được Trung Quốc và Nga ủng hộ - để thảo luận về quyết định bắt giữ ông Maduro của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một động thái mà Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cảnh báo có thể tạo ra “một tiền lệ nguy hiểm”.

Các nhà phân tích lưu ý, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là đối tác thương mại toàn cầu hàng đầu, sẽ đóng vai trò quan trọng tại cuộc họp lần này của Liên hợp quốc.

Các chuyên gia cho rằng việc ông Trump tuyên bố Mỹ tạm thời "điều hành" Venezuela hiện đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Bắc Kinh và Caracas thiết lập năm 2013. Theo các số liệu mới nhất, Trung Quốc mua khoảng 1,6 tỷ USD hàng hóa của Venezuela trong năm 2024. Dầu mỏ chiếm khoảng một nửa trong tổng số này.

Trong ngày 5/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng lên tiếng kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Liên hợp quốc. Ông nói rằng "các cường quốc lớn nên làm gương", nhưng không nêu đích danh Mỹ hay Venezuela.