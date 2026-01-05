Đặc khu Phú Quý hết xăng, dầu

Ngày 5/1, người dân trên đảo Phú Quý, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, không thể mua xăng, dầu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất do các cửa hàng trên đảo đóng cửa vì hết hàng.

Theo đó, trên đảo này có 3 cửa hàng xăng dầu tư nhân, các cửa hàng này phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu từ đất liền chuyển đến thông qua các tàu thủy vận tải.

Cửa hàng xăng, dầu trên đảo Phú Quý đóng cửa vì hết nhiên liệu (Ảnh: Trần Nguyên).

Nhiều ngày qua, do thời tiết xấu, gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 3-5m, biển động mạnh khiến tàu chở nhiên liệu từ đất liền không thể hoạt động.

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý xác nhận, các cửa hàng xăng dầu phục vụ nhu cầu cho người dân trên đảo hiện hết hàng do thời tiết xấu, tàu cung cấp nhiên liệu không thể ra đảo. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ, sớm đưa nhiên liệu ra đảo phục vụ nhu cầu người dân.

Đảo Phú Quý rộng 16km2, có khoảng 30.000 người dân sinh sống. Đảo Phú Quý cách đất liền 56 hải lý, giao thông kết nối chủ yếu bằng đường biển.

Được biết, nhiều năm trước, do thời tiết bất lợi, đảo Phú Quý từng rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu.

Hồi tháng 12/2025, do thời tiết xấu, tàu thuyền ngưng hoạt động nên một hộ dân thuê trực thăng chở người nhà vào đất liền cấp cứu.