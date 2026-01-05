Lộ diện các ứng viên cho ghế HLV trưởng Man Utd

1. Oliver Glasner

Oliver Glasner đang dẫn dắt Crystal Palace (Ảnh: Getty).

Sau quyết định bất ngờ sa thải Ruben Amorim, Man Utd lập tức bước vào quá trình tìm kiếm thuyền trưởng mới cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Oliver Glasner, HLV đương nhiệm của Crystal Palace, nhanh chóng nổi lên như một trong những ứng viên hàng đầu, thu hút sự chú ý lớn từ giới cá cược và truyền thông Anh.

Theo các nguồn tin, Glasner đã nằm trong danh sách rút gọn của Man Utd ngay cả trước khi Amorim rời đi và hiện vẫn được cân nhắc một cách nghiêm túc. Chiến lược gia người Áo gây ấn tượng mạnh khi giúp Crystal Palace giành chức vô địch FA Cup, danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử CLB, đồng thời cán đích ở vị trí thứ 12 tại Premier League mùa trước.

Phong cách huấn luyện rõ ràng, kỷ luật chiến thuật chặt chẽ và khả năng tối ưu hóa nguồn lực hạn chế là những yếu tố giúp Glasner được đánh giá cao tại môi trường bóng đá Anh giàu cạnh tranh. Tuy nhiên, việc chuyển từ Crystal Palace sang Man Utd được xem là bước nhảy vọt tiềm ẩn nhiều rủi ro khi Old Trafford đi kèm áp lực thành tích khổng lồ, yêu cầu lối chơi tấn công hấp dẫn và cấu trúc quyền lực phức tạp.

2. Enzo Maresca

Chelsea sa thải Enzo Maresca vào ngày 1/1 (Ảnh: Getty).

Enzo Maresca đang nổi lên như ứng viên đáng chú ý tiếp theo cho chiếc ghế nóng tại Man Utd theo đánh giá của giới cá cược. Chiến lược gia người Italy gây ấn tượng với triết lý kiểm soát bóng hiện đại, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Pep Guardiola.

Việc Maresca đang tự do sau khi chia tay Chelsea giúp ông có lợi thế lớn về thời gian và khả năng tiếp quản Man Utd ngay lập tức. Ông được đánh giá cao ở năng lực xây dựng lối chơi có cấu trúc, kiểm soát không gian và phát triển cầu thủ trẻ. Dẫu vậy, kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao còn hạn chế khiến Maresca đối mặt không ít hoài nghi trong bối cảnh Man Utd là đội bóng đòi hỏi thành công tức thì.

3. Xavi Hernandez

Xavi Hernandez đang thất nghiệp sau khi rời Barcelona năm 2024 (Ảnh: Getty).

Xavi Hernandez mang đến sức hút đặc biệt nhờ danh tiếng và quãng thời gian dẫn dắt Barcelona, nơi ông từng giúp đội bóng vượt qua khủng hoảng để giành chức vô địch La Liga. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha được xem là HLV có triết lý rõ ràng, ưu tiên kiểm soát bóng, tổ chức vị trí và kỷ luật chiến thuật.

Với Man Utd, Xavi có thể đem lại bản sắc chơi bóng nhất quán, điều đội bóng đã thiếu trong nhiều năm. Tuy nhiên, lối chơi của ông đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn từ ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ, trong khi áp lực tại Premier League và Old Trafford hiếm khi cho phép những dự án dài hơi.

4. Laurent Blanc

Laurent Blanc rời Al-Ittihad vào tháng 9/2025 (Ảnh: Getty).

Laurent Blanc là lựa chọn giàu kinh nghiệm và mang phong cách điềm tĩnh trong danh sách ứng viên. Ông từng thành công cùng PSG, giành nhiều danh hiệu quốc nội và có quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Pháp. Blanc được đánh giá cao ở khả năng quản lý phòng thay đồ, giữ ổn định nội bộ và xây dựng môi trường chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, việc không làm việc thường xuyên tại Premier League và rời xa bóng đá đỉnh cao châu Âu trong thời gian dài khiến Blanc bị đặt dấu hỏi về khả năng thích nghi với cường độ, tốc độ và áp lực truyền thông khắc nghiệt tại Man Utd.

5. Gareth Southgate

Gareth Southgate (phải) thất nghiệp sau khi rời tuyển Anh năm 2024 (Ảnh: Getty).

Gareth Southgate đại diện cho phương án an toàn và mang đậm bản sắc Anh. Trong vai trò HLV đội tuyển Anh, ông xây dựng được tập thể ổn định, đoàn kết và thường xuyên tiến sâu tại các giải đấu lớn. Khả năng quản trị con người và giảm áp lực tâm lý cho cầu thủ là điểm mạnh nổi bật của Southgate, yếu tố Man Utd đang rất cần.

Dù vậy, hạn chế về thành tích cấp CLB cùng phong cách thi đấu bị đánh giá là thiếu táo bạo khiến Southgate vẫn gây nhiều tranh cãi. Với một Man Utd khát danh hiệu và đòi hỏi bản sắc tấn công rõ rệt, ông chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự hoài nghi lớn từ người hâm mộ Old Trafford.