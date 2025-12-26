Liên tục phát hiện thi thể trôi trên sông Sài Gòn

Ngày 26/12, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện thi thể một người đàn ông trên sông Sài Gòn.

Chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn phường An Khánh nên trình báo công an.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn (Ảnh: Hải Nguyên).

Nhận tin báo, Công an phường An Khánh phối hợp với các đội nghiệp vụ liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường trục vớt thi thể, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thời điểm phát hiện, thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy nặng. Nạn nhân khoảng 50 tuổi, mặc quần tây màu xanh và áo sơ mi, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chưa đầy một tuần, người dân đã liên tục phát hiện 3 thi thể (gồm 2 nam và 1 nữ) trôi dạt trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường An Khánh.