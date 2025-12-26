Công trình "Tháp Hoa Đăng" 12 tỷ đồng tại vòng xuyến gây xôn xao dư luận

Công trình Cụm biểu tượng văn hóa tại vòng xuyến quốc lộ 1 giao với đường Phan Đình Phùng và Hàm Nghi, thành phố Hà Tĩnh cũ (nay là phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đang trong giai đoạn gần hoàn thiện.

Cụm biểu tượng văn hóa này lấy hình tượng "Tháp Hoa Đăng" do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với kinh phí 12 tỷ đồng.

Hạng mục chính trung tâm với vật liệu chủ yếu là sắt thép, được thiết kế hình ngôi sao năm cánh bố trí so le thành hai lớp, mỗi lớp 5 cánh.

Cánh ngôi sao được thiết kế dạng hình cánh sen uốn cong 3 chiều và sơn màu cam.

Dự án còn có các hạng mục khác như cảnh quan nhiều cây xanh, lối đi bộ lát đá, hệ thống chiếu sáng, đài phun nước…

Công trình "Tháp Hoa Đăng" khi đưa vào sử dụng được kỳ vọng sẽ tạo ra cảnh quan đẹp mắt, ấn tượng góp phần giúp trung tâm Hà Tĩnh thêm phần sinh động và thu hút; đồng thời giới thiệu và tôn vinh bản sắc văn hóa độc đáo của Hà Tĩnh đến với người dân, du khách quốc tế.

Chủ đầu tư, nhà thầu đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng để chờ chủ trương nghiệm thu công trình.

Những ngày qua, công trình Cụm biểu tượng văn hóa thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng công trình có thiết kế đẹp mắt, mang tính thẩm mỹ cao, tạo cảm giác mới mẻ, khác biệt. Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương lại nhận xét rằng khi nhìn trực tiếp, công trình khó nhận diện hình dáng và ý nghĩa.

Bày tỏ quan điểm, tài khoản H.H. viết: "Không nên đưa ra những ý tưởng mang tính trừu tượng. Người tham gia giao thông không có thời gian để tưởng tượng. Họ chỉ nhìn thoáng qua và cần nhận ra ngay ý nghĩa cũng như giá trị thẩm mỹ của thiết kế, chứ không thể dừng lại để ngắm".

Không ít ý kiến cũng băn khoăn về mức kinh phí 12 tỷ đồng được đầu tư xây dựng công trình này.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều tấm đá lát xung quanh khu vực đài phun nước đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, nứt vỡ, trong khi công trình vẫn chưa được nghiệm thu.

Liên quan đến những ý kiến trái chiều cũng như các vấn đề phản ánh, ngày 26/12, phóng viên đã liên hệ với chủ đầu tư để làm rõ nhưng chưa nhận được phản hồi.

Phối cảnh công trình (Ảnh: Đơn vị thiết kế).

Vị trí công trình tại vòng xuyến phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh - chấm màu đỏ (Ảnh: Google Maps).