68 người chết và mất tích, gần 9.000 tỷ đồng mất trắng trong mưa lũ

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6h ngày 22/11, mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 55 người chết và 13 người mất tích.

Về tài sản, ước tính thiệt hại tính đến thời điểm này là hơn 8.980 tỷ đồng.

Như vậy, so với thời điểm 17h30 ngày 21/11, số người chết và mất tích đã tăng thêm 14 người.

Mưa lũ cũng khiến gần 950 nhà hư hỏng, hơn 28.460 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập.

Đối với giao thông, hiện còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc; 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở... Ngày 22/11, ngành đường sắt tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk còn 60 phường, xã đang bị ngập trên diện rộng, trong đó tập trung nhiều nhất tại Khánh Hòa (50 xã, phường).

Các lực lượng tiếp tế cho người dân vùng lũ (Ảnh: Nam Anh).

Trong ngày 21/11, Bộ Quốc phòng đã điều động gần 17.000 lượt cán bộ chiến sĩ và 320 ô tô, 44 xuồng, 3 chó nghiệp vụ,... giúp nhân dân các tỉnh Trung Bộ tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp dân di dời hơn 2.620 hộ dân với trên 9.370 nhân khẩu.

Sáng 22/11, trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930, Quân chủng Phòng không - Không quân chở theo 3 tấn hàng hóa đã cất cánh bay vào vùng lũ tại các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây của tỉnh Đắk Lắk để cứu trợ nhân dân.

Để khẩn trương ứng phó với mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 địa phương là Khánh Hòa (200 tỷ), Lâm Đồng (200 tỷ), Gia Lai (150 tỷ) và Đắk Lắk (150 tỷ đồng).

Đồng thời Chính phủ đã tổ chức 3 đoàn công tác do các Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.