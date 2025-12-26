Petrovietnam lập kỷ lục mới về doanh thu năm 2025

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt với Petrovietnam khi đánh dấu mốc 50 năm xây dựng và trưởng thành của tập đoàn, là năm “tăng tốc, bứt phá, về đích” của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời ghi dấu mốc quan trọng với định danh mới “Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam”, thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2025, Petrovietnam đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu then chốt, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, bảo đảm vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, cân đối lớn và an ninh năng lượng quốc gia (Ảnh: Petrovietnam).

Tập đoàn đã triển khai thực hiện phương châm: “Đổi mới từ cốt lõi, phát triển mô hình vượt trội, hội nhập chuỗi toàn cầu, nâng tầm tri thức năng lượng, bứt phá trong tăng trưởng, tạo bước chuyển xanh bền vững” nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2030, xây dựng các giá trị nền tảng của mô hình quản trị hiện đại theo hướng chiến lược nhằm lãnh đạo tập đoàn giữ vững vai trò trụ cột của đất nước, hướng tới mục tiêu vào Fortune Global 500, làm động lực cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng hai con số, bền vững và hội nhập.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu và trong nước còn nhiều bất định, giá dầu, tỷ giá, lãi suất và nhu cầu thị trường biến động phức tạp, Petrovietnam vẫn thể hiện rõ “bản lĩnh vượt sóng” khi kiên định hoạch định mục tiêu, chủ động kịch bản, linh hoạt điều hành.

Petrovietnam có lần thứ tư liên tiếp lập kỷ lục về tổng doanh thu toàn Tập đoàn, đồng thời duy trì vị thế là doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận hợp nhất thuộc nhóm cao nhất (Ảnh: Petrovietnam).

Petrovietnam đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu then chốt, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, bảo đảm vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, cân đối lớn và an ninh năng lượng quốc gia, khẳng định vị thế doanh nghiệp dân tộc, đủ tầm cạnh tranh trong khu vực và tiến tới vươn ra thị trường quốc tế sâu rộng hơn.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong bức tranh sản xuất kinh doanh năm 2025 là việc Petrovietnam lần thứ tư liên tiếp lập kỷ lục về tổng doanh thu toàn tập đoàn, đồng thời duy trì vị thế là doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận hợp nhất thuộc nhóm cao nhất.

Ở quy mô toàn tập đoàn, tổng doanh thu năm 2025 ước đạt 1,105 triệu tỷ đồng, tương đương 9-10% GDP, tiếp nối đà tăng qua các năm 2021-2024 và thiết lập mặt bằng doanh thu mới. Ở quy mô hợp nhất, tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 651.200 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm.

Không chỉ tăng về quy mô, chất lượng doanh thu cũng được củng cố khi cơ cấu nguồn thu tiếp tục mở rộng theo các hướng tạo động lực tăng trưởng mới: doanh thu từ kinh doanh quốc tế ước đạt 144.700 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 2,1 tỷ USD; và doanh thu từ sản phẩm mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo) ước 11.600 tỷ đồng.

Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 được đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch (Ảnh: Petrovietnam).

Petrovietnam cũng đóng góp vào thu ngân sách và cán cân thanh toán quốc gia với tổng nộp ngân sách đạt gần 166.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7-8%.

Những con số này phản ánh năng lực điều hành linh hoạt, kỷ luật tài chính và khả năng tối ưu hiệu quả theo chuỗi giá trị của Petrovietnam trong bối cảnh giá dầu, chi phí và các điều kiện thị trường có nhiều biến động.

Cũng trong năm 2025, nhiều dự án, công trình trọng điểm về đích sớm hoặc đưa vào vận hành, tạo thêm sản lượng và doanh thu: trong khâu thăm dò khai thác, các công trình/mỏ như Đại Hùng Pha 3, Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, BK-24 được đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch, đóng góp sản lượng để bù đắp suy giảm tự nhiên.

Ở lĩnh vực điện, cụm dự án Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 được đưa vào vận hành thương mại, tạo thêm nền tảng phát triển điện khí LNG và mở ra dư địa tăng trưởng cho chuỗi giá trị khí - điện trong giai đoạn tới.

Những kết quả trên sẽ là nền tảng quan trong cho Petrovietnam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2026. Petrovietnam xác định tiếp tục đổi mới mô hình quản trị theo hướng chiến lược, đồng thời thúc đẩy các trụ cột tạo tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và cạnh tranh chuỗi cung ứng, tập đoàn nhấn mạnh phương châm điều hành năm 2026 là “Tiên phong công nghệ - đổi mới sáng tạo; dẫn dắt chuyển dịch xanh; kiến tạo giá trị vượt trội; nâng cao vị thế năng lượng quốc gia; bứt phá mở rộng toàn cầu”.

Với đà kỷ lục doanh thu năm 2025, cùng dư địa từ đầu tư dự án, mở rộng thị trường và các nguồn thu mới, Petrovietnam có cơ sở để bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động: giữ vững vai trò trụ cột năng lượng, đồng thời nâng chất tăng trưởng theo hướng hiệu quả - bền vững - hội nhập, tạo động lực cho các mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tiếp theo.