Bàng hoàng sau lũ dữ: Nhà cửa đổ sập, đường xá nứt toác

Sáng 22/11, sau khi nước lũ rút, người dân tỉnh Phú Yên (cũ) bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng nhà cửa đổ sập.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, địa bàn xã Hoà Mỹ (nay là tỉnh Đắk Lắk), nhiều nhà cấp 4 của người dân bị hư hỏng, thiệt hại nặng nề.

Nhà cửa, xe cộ là tài sản của người dân trở thành đống hỗn độn sau khi nước lũ đi qua.

Theo chia sẻ của người dân, khu vực đường ĐH75 có nước chảy xiết, thiệt hại tại địa phương này rất nặng nề.

Anh Nguyễn Văn Quý (47 tuổi) cùng con trai đổ cát xuống nền nhà. Nước lũ đã khiến căn nhà anh bị mất một đoạn nền.

Thiên tai cũng đã làm hư hỏng 168 ngôi nhà và hơn 67.700 ngôi nhà bị ngập. Các địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã phải di dời, sơ tán 18.840 hộ dân với tổng số 61.800 người đến nơi an toàn.

Đường xá ở địa bàn xã Hoà Mỹ cũng bị nứt toác do nước lũ.

Nước lũ khiến nhiều tuyến đường bị xói mòn.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến đường ĐH75 (xã Hoà Mỹ) hiện gặp khó khăn.

Nước lũ cũng cuốn rác, cây cối tràn lên bờ.

Một đoạn đường tại địa bàn xã Hoà Mỹ bị xé toạc, hở hàm ếch tiềm ẩn nguy cơ đổ sập.

Một mảng bê tông lớn cũng cuốn theo nước lũ, đánh dạt hơn cả 100m trôi vào cây xăng bên đường.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vào sáng 21/11, mưa lũ tại miền Trung những ngày qua đã gây ra thiệt hại nặng nề: 43 người thiệt mạng và 9 người mất tích.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết các hồ đang vận hành giảm lũ theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk. Tính đến sáng 21/11 đã cắt giảm lũ cho hạ du lưu vực sông Ba 109,6 triệu m3, trong đó hồ Sông Ba Hạ là 69,2 triệu m3, hồ Sông Hinh 28,7 triệu m3, hồ Krông H'Năng 11,8 triệu m3.