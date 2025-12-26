Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 2 phụ nữ thoát chết trong gang tấc

Vụ việc xảy ra vào sáng 26/12 trên quốc lộ 20, đoạn thuộc đèo Bảo Lộc, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc (Ảnh: Khánh Hồng).

Thông tin ban đầu, thời gian trên, xe đầu kéo mang biển số 51H - 165.87 (chưa rõ lai lịch tài xế điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt - TPHCM. Khi đến đèo Bảo Lộc, phương tiện này xuống dốc, bất ngờ va chạm với xe khách giường nằm mang biển số 51B - 171.94 đang dừng xử lý sự cố và lao về phía trước tông trúng xe bồn lưu thông hướng ngược lại.

Ô tô tải tiếp tục lao lên gây va chạm, cuốn một xe máy vào gầm. Thời điểm xảy ra va chạm, 2 phụ nữ trên xe máy nhảy được ra ngoài, may mắn thoát nạn.

Xe máy bị ô tô đầu kéo cuốn vào gầm (Ảnh: Khánh Hồng).

Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc khiến 3 ô tô, một xe máy hư hỏng, giao thông qua khu vực đèo ách tắc nhiều km.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt điều tiết giao thông, điều tra làm rõ vụ việc.