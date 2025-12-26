Chất liệu cao cấp và dấu ấn thủ công Nhật Bản trong nội thất Mazda

Theo đó, các nhà thiết kế của hãng theo đuổi hướng tiếp cận dựa trên chất liệu tự nhiên, nghiên cứu sự kết hợp giữa da, vải và các bề mặt để hình thành khoang cabin mang đặc trưng riêng.

Trong ngành công nghiệp ô tô, chất liệu không chỉ là yếu tố cấu thành sản phẩm mà còn phản ánh định hướng thẩm mỹ và cách tiếp cận trải nghiệm của thương hiệu.

Với Mazda, triết lý này không dừng ở mức hoàn thiện bề mặt mà được thể hiện thông qua việc sử dụng chất liệu như một yếu tố truyền tải ngôn ngữ thiết kế. Hãng xe Nhật, kết hợp giữa các chất liệu truyền thống với thiết kế đương đại nhằm tạo nên sự hài hòa trong không gian nội thất.

Khoang nội thất một mẫu xe Mazda cao cấp mới (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Nhiều năm qua, Mazda theo đuổi định hướng “Car as Art”, xem quá trình chế tác ô tô như một hình thức sáng tạo. Cách tiếp cận này thể hiện ở khâu lựa chọn và xử lý chất liệu, các nghệ nhân thủ công Takumi có nhiều năm kinh nghiệm, tham gia trực tiếp vào quá trình hoàn thiện. Họ làm việc với từng chất liệu, từ kim loại, da thật đến sắc màu, thông qua quan sát phản xạ ánh sáng, cảm giác tiếp xúc và độ sâu của sắc màu dưới nhiều lớp phủ.

Theo Mazda, môi trường thiết kế và chế tác tại hãng giúp đội ngũ định hình tính chính xác, quy trình và chi tiết, những giá trị gắn liền với nghề thủ công Nhật Bản. Hiện nay, nghề thủ công truyền thống hiện diện ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Nhật Bản được xem là nơi sở hữu số lượng lớn các ngành nghề truyền thống, với chiều sâu được định hình và tích lũy qua nhiều thế kỷ.

Các nghệ nhân Takumi trong quá trình hoàn thiện các chi tiết (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Một trong những nguồn cảm hứng được Mazda đưa vào thiết kế nội thất là Kumihimo, nghệ thuật bện dây truyền thống của Nhật Bản với lịch sử hơn 1.300 năm. Trước đây, Kumihimo được sử dụng trong trang phục và vật dụng truyền thống như dây đeo kiếm Samurai hay dây thắt Kimono. Hiện nay, kỹ thuật này tiếp tục được ứng dụng trong đời sống hiện đại, từ phụ kiện cá nhân đến các chi tiết đường khâu thủ công trong khoang cabin những mẫu xe Mazda cao cấp mới, tiêu biểu là SUV 7 chỗ cỡ lớn CX-90.

Cảm hứng Kumihimo được hiện thực hóa trên xe Mazda (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Mazda CX-90 được định vị ở phân khúc cao cấp, thuộc nhóm sản phẩm chiến lược của hãng. Trong khoang nội thất, các yếu tố thiết kế được thể hiện qua bảng màu, chất liệu và những chi tiết hoàn thiện, nhận thấy rõ khi người dùng trực tiếp trải nghiệm. Không gian cabin được bố trí nhằm hướng đến sự yên tĩnh và cá nhân hóa trải nghiệm trong quá trình di chuyển.

Chất liệu da Nappa cao cấp được sử dụng trên xe Mazda (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Ở các phiên bản cao cấp, Mazda sử dụng da Nappa, loại da nguyên tấm giữ lại lớp bề mặt tự nhiên, giúp tăng độ êm ái, khả năng thoáng khí và duy trì kết cấu chất liệu. Da Nappa được áp dụng trên nhiều bề mặt trong khoang nội thất và trở thành chất liệu chủ đạo trong triết lý thiết kế Artful Design của Mazda.

Các đường kim mũi chỉ được thực hiện theo phương pháp thủ công, lấy cảm hứng từ mối liên kết giữa người và ngựa trong văn hóa Nhật Bản. Cách hoàn thiện này góp phần định hình không gian nội thất, tập trung vào sự tinh giản hiện đại và cảm giác dễ chịu khi sử dụng hằng ngày.

Mazda tiếp tục tinh chỉnh cách lựa chọn chất liệu, bố cục và cảm giác tiếp xúc để đáp ứng nhu cầu sử dụng và định hướng phát triển các sản phẩm cao cấp mới trong thời gian tới.