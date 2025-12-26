Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án lớn ở Đà Nẵng

Chiều 26/12, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký thông báo Kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại Đà Nẵng.

Dự án khu đô thị Thủy Tú được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt năm 2008 với tổng diện tích trên 342ha. Đến năm 2010, Đà Nẵng giao đất thực hiện dự án, điều chỉnh tên dự án thành Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú.

Sau đó, Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Công ty Trung Nam) thực hiện với diện tích gần 381,4ha để đầu tư, xây dựng khu đô thị sinh thái gồm khu thương mại dịch vụ, biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn và thể dục thể thao, vui chơi, giải trí...

Nhiều khu căn hộ cao cấp, thương mại dịch vụ, biệt thự… tại dự án Golden Hills City có vốn đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng được xây dựng xong phần thô rồi bỏ đó (Ảnh: Hoài Sơn).

Năm 2013, Đà Nẵng điều chỉnh diện tích dự án thành 342,28ha và điều chỉnh tên dự án thành Khu đô thị sinh thái Golden Hills City.

Đến thời điểm thanh tra, Công ty Trung Nam đã đầu tư xây dựng, cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đang tiến hành các thủ tục để điều chỉnh tổng mức đầu tư và một số thủ tục khác.

Phát hiện hàng loạt vi phạm, truy trách nhiệm của Đà Nẵng

Thanh tra Chính phủ phát hiện UBND thành phố Đà Nẵng không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, vi phạm khoản 2 Điều 11 Quy chế khu đô thị mới.

UBND thành phố Đà Nẵng lựa chọn Công ty Trung Nam là nhà đầu tư khi chưa xem xét, đánh giá so sánh năng lực giữa công ty này và Công ty cổ phần Hàm Rồng; không đánh giá được năng lực của nhà đầu tư khi giao thực hiện dự án, vi phạm quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đà Nẵng ký thỏa thuận nguyên tắc giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu làm căn cứ để xác định đơn giá giao quyền sử dụng đất, tỷ lệ diện tích chuyển quyền sử dụng đất; không thực hiện xác định giá đất theo nguyên tắc xác định giá đất.

Trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm trên thuộc về UBND thành phố Đà Nẵng, Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ 2008-2010.

Dự án có diện tích hơn 381ha, được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 3/2010, tổng vốn hơn 4.400 tỷ đồng (Ảnh: Hoài Sơn).

“UBND thành phố Đà Nẵng không thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư là vi phạm quy định tại Điều 15 và khoản 4 Điều 27 Quy chế khu đô thị mới. Thỏa thuận nguyên tắc ngày 10/02/2010 ký giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty Trung Nam không được pháp luật quy định, không phải là văn bản cho phép đầu tư, không đảm bảo cơ sở pháp lý”, kết luận thanh tra nêu.

Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú là dự án kinh doanh bất động sản thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng khi cấp giấy chứng nhận đầu tư không thực hiện lấy ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành có liên quan. Điều này vi phạm Nghị định 108/2006 của Chính phủ.

UBND thành phố Đà Nẵng còn bị phát hiện phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết xây dựng khi quy hoạch chung tại khu vực dự án chưa có định hướng cụ thể, chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết không bảo đảm nhiều chỉ tiêu.

Việc bàn giao đất cho chủ đầu tư theo thực tế thửa đất được thu hồi, kéo dài, không xác định chính xác ranh giới đất, loại đất cần bàn giao, có phần diện tích đất bàn giao ngoài ranh giới (hơn 45,9ha).

Trong tổng diện tích đất thu hồi, bàn giao cho chủ đầu tư có hơn 129ha đất trồng lúa nhưng Đà Nẵng chưa thực hiện các thủ tục về quản lý và sử dụng đất trồng lúa, vi phạm Luật Đất đai.

“Công ty Trung Nam khởi công đầu tư xây dựng dự án khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa bảo đảm điều kiện khởi công, vi phạm quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng năm 2003”, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Yêu cầu hoàn trả trên 45,9ha cho Đà Nẵng và nộp các khoản tiền về đất

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đề nghị Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi diện tích đất ngoài ranh giới của dự án đã giao cho chủ đầu tư (khoảng 45,9ha) để quản lý, sử dụng theo quy định.

Đà Nẵng phải rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án; chịu trách nhiệm xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan.

Đồng thời xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp ngân sách nhà nước đối với diện tích đất trồng lúa trên 129ha nằm trong diện tích đất đã bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để thất thoát ngân sách.

Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City vắng người qua lại và trở thành nơi chăn thả trâu bò của người dân (Ảnh: Hoài Sơn).

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty Trung Nam nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm và nộp ngân sách nhà nước tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản chậm nộp, nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất trồng lúa nằm trong diện tích đất đã bàn giao theo quy định.

Doanh nghiệp này cũng phải bàn giao, hoàn trả diện tích đất ngoài ranh giới trên 45,9ha cho UBND thành phố Đà Nẵng.