Vị trí di dời bãi giữ xe cho khách đi metro tại TPHCM

UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc tổ chức bãi giữ xe tạm phục vụ người dân tiếp cận ga ngầm Bến Thành của tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tổ chức bãi giữ xe máy tạm thời tại mặt bằng sân khấu Sen Hồng, thuộc khu B của công viên 23 Tháng 9.

Bãi giữ xe gần ga ngầm Bến Thành dự kiến được di dời về sân khấu Sen Hồng (Đồ họa: Ngọc Tân).

Sân khấu Sen Hồng cách bãi giữ xe hiện hữu khoảng 350m. Công trình này đã bỏ hoang từ năm 2019. Bên dưới khu vực sân khấu Sen Hồng hiện là tầng hầm với khu mua sắm, ẩm thực và bãi giữ xe do Trung tâm Phát triển quỹ đất ký hợp đồng khai thác.

Phương án chuyển bãi xe về khu vực này được đánh giá có nhiều ưu điểm như gần ga ngầm Bến Thành (gần hơn so với các phương án khác); hạ tầng giao thông xung quanh tương đối hoàn chỉnh, có đèn tín hiệu giao thông và vạch sang đường cho người đi bộ.

Tuy nhiên, phương án này có thể ảnh hưởng nhất định đến cảnh quan chung của công viên và cần thời gian triển khai do phải thực hiện các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt đề án khai thác hạ tầng công viên theo quy định hiện hành.

Bãi giữ xe hiện hữu tại khu A, công viên 23 Tháng 9 (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, ngày 27/12/2024, UBND TPHCM giao lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tổ chức giữ xe tạm tại khu A công viên 23 Tháng 9 để phục vụ hành khách đi tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Bãi giữ xe hoạt động hiệu quả, thường xuyên kín chỗ vì nhu cầu gửi xe để đi tàu điện của người dân. Tuy nhiên, do có điều chỉnh quy hoạch và khai thác, lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM đã đề xuất chuyển bãi giữ xe này sang khu B của công viên 23/9.