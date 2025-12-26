Ba Lan chế tạo “lá chắn vô hình” tiêu diệt UAV trong vài giây

Hệ thống STRATUS sử dụng xung điện từ mạnh để vô hiệu hóa máy bay không người lái (Ảnh: Đại học Công nghệ Gdańsk).

Các nhà khoa học Ba Lan đã phát triển một hệ thống điện từ có thể tiêu diệt ngay lập tức các máy bay không người lái (UAV) của đối phương. Đây là bước đột phá mà các nhà nghiên cứu cho rằng có thể thay đổi cách bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và các địa điểm nhạy cảm.

Hệ thống có tên gọi STRATUS, do một nhóm nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Gdańsk chế tạo, và sử dụng các xung điện từ mạnh để làm gián đoạn hoặc phá hủy các linh kiện điện tử của UAV.

Khác với các biện pháp đối phó với máy bay không người lái thông thường như dùng hỏa lực bắn hạ hoặc các thiết bị nổ đánh chặn, STRATUS hoạt động dựa vào các xung điện từ ngắn, nhưng cường độ cao để có thể vô hiệu hóa UAV gần như ngay lập tức mà không gây ra vụ nổ vật lý.

Các nhà nghiên cứu cho biết điều này khiến STRATUS đặc biệt phù hợp để triển khai gần các cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay, nhà máy điện, cảng cũng như tại các sự kiện công cộng, nơi các phương pháp truyền thống có thể tiềm ẩn thêm rủi ro.

Cốt lõi của hệ thống là một bộ tạo xung điện từ tiên tiến, có khả năng tạo ra các xung cực mạnh nhưng có khả năng nhắm mục tiêu chính xác. Theo nhóm nghiên cứu, thách thức kỹ thuật chính không phải là tạo ra xung điện, mà là kiểm soát điện áp và mật độ công suất cực cao, đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn.

Các nhà nghiên cứu đã ví hệ thống STRATUS như một “lá chắn vô hình”, vì nó vô hiệu hóa UAV bằng phương pháp điện tử thay vì bắn hạ chúng.

Công nghệ này đã được thử nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm và trong các điều kiện được kiểm soát, nhưng vẫn chưa được triển khai trong thực tế.

Dự án STRATUS đã nhận được hơn 21 triệu zloty (5 triệu euro) tiền tài trợ từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia Ba Lan, một cơ quan nhà nước tài trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo trong nước.

Dự án phát triển hệ thống STRATUS được thực hiện trong bối cảnh máy bay không người lái ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong tác chiến.

Các hãng sản xuất UAV cũng liên tục cải tiến tính năng và tầm hoạt động của thiết bị này, khiến chúng trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động dân sự và quân sự.