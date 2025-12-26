TPHCM xây bệnh viện cho sinh viên trường Phạm Ngọc Thạch thực hành tại chỗ

Chiều 26/12, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đã công bố tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn 1).

Các đại biểu bấm nút thông qua tờ trình tại kỳ họp HĐND TPHCM chiều 26/12 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo UBND TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là trường y khoa lớn duy nhất chưa có bệnh viện thực hành chuẩn và trường phải ký kết gửi sinh viên đi thực hành ở các bệnh viện khác.

Việc sinh viên phân tán thực hành, không tập trung dẫn đến chất lượng không đồng nhất, khó đảm bảo chuẩn đầu ra.

Việc nhà trường không có bệnh viện trực thuộc khiến cơ sở giáo dục này thiếu điều kiện để tổ chức đào tạo sau đại học, đào tạo liên tục và phát triển các trung tâm mô phỏng, trung tâm kỹ thuật cao so với các trường đại học y khoa lớn của Việt Nam đều có bệnh viện riêng.

Do đó, việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường theo mô hình Viện - Trường không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh phục vụ người dân TPHCM, các tỉnh lân cận mà còn là nơi thực hành lâm sàng, đào tạo chuyên môn và nghiên cứu khoa học cho hơn 12.000 sinh viên và 2.000 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Theo UBND TPHCM, dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM làm chủ đầu tư.

Bệnh viện được xây dựng tại xã Tân Nhựt với tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030.

Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường có quy mô cao 11 tầng (10 tầng nổi, 1 tầng hầm) với 3 khối nhà gồm các khối chức năng, điều trị và nhà xe.

Bệnh viện 1.500 giường Bình Dương sắp đưa vào hoạt động (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cũng tại kỳ họp, UBND TPHCM đã trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Chấn thương.

Dự án này cũng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM làm chủ đầu tư, và xây dựng tại xã Tân Nhựt.

Bệnh viện Chấn thương có tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng, với thiết kế 11 tầng (1 tầng hầm, 10 tầng nổi) và được triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND TPHCM, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM đang trong tình trạng quá tải, bệnh nhân phải nằm dọc hàng lang, nguy cơ nhiễm khuẩn tăng cao. Trong khi cơ sở vật chất tại bệnh viện này đã xuống cấp, diện tích chật hẹp, không còn đáp ứng nhu cầu điều trị.

Ngoài ra, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM nằm ở trung tâm thành phố khiến vận chuyển cấp cứu thường bị ùn tắc giờ cao điểm, càng làm giảm hiệu quả can thiệp kịp thời và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Do đó, việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Chấn thương nhằm giảm tải cho các bệnh viện nội thành, phát triển chuyên khoa sâu với trang thiết bị y tế tiên tiến, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.