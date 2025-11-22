Mưa lũ làm 27 người chết, 8 người mất tích ở Đắk Lắk

Ngày 22/11, UBND tỉnh Đắk Lắk có báo cáo tóm tắt về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó trên địa bàn tỉnh này.

Tính đến tối 21/11, toàn tỉnh ghi nhận 27 người chết, 8 người mất tích, 2 người bị thương và số liệu đang được cập nhật. Đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh, vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1993.

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại tỉnh Đắk Lắk, làm 27 người tử vong (Ảnh: Thành Lê).

Mưa đặc biệt lớn, kéo dài, địa hình dốc, gần như toàn bộ lượng nước ở khu vực phía Tây đều đổ về hạ lưu, thủy triều cao, kết hợp với việc bắt buộc xả lũ của các thủy điện đã gây nên tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã ký công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với 40 xã, phường bị thiệt hại nặng

Mưa lũ khiến khoảng 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước; cơ sở hạ tầng về tất cả các lĩnh vực từ giao thông, y tế, giáo dục… thiệt hại lớn.

Về chăn nuôi, 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản cùng 1.000ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại. Mưa lũ gây thiệt hại với khoảng hơn 63.000ha cây trồng ngắn ngày và hơn 19.000ha cây lâu năm.

Nhiều điểm sạt lở, ách tắc giao thông, hệ thống điện lực, viễn thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tổng thiệt hại sơ bộ gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

Lực lượng chức năng nỗ lực trong công tác cứu hộ người dân vùng ngập sâu (Ảnh: Thành Lê).

Đến nay, 12.500 người và hàng ngàn phương tiện (ô tô, ca nô, xuồng máy, máy phát điện, phao bè, nhà bạt...) từ các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và lực lượng tại chỗ đã được huy động tối đa để cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lụt sâu.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, mặc dù công tác chỉ đạo ứng phó đã được thực hiện rất chủ động, quyết liệt, từ sớm, từ xa; việc di dời dân ra khỏi vùng ngập được thực hiện trước và trong lũ nhưng do diễn biến thiên tai cực kỳ phức tạp với cường độ mưa lũ chưa từng có, kết hợp nhiều yếu tố bất lợi nên mức độ thiệt hại vẫn rất lớn.

Nước tại một số khu vực phía Đông đã giảm, nhưng 6/34 xã, phường vẫn đang ngập sâu như phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ, xã Phú Hòa 2.

Các khu vực phía Tây như Krông Bông, Krông Ana vẫn còn lũ cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất thứ cấp và dịch bệnh do ô nhiễm môi trường. Tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng để cứu hộ nhưng do nước ngập sâu và chảy xiết nên rất khó khăn trong việc tiếp cận người dân.

Mưa lũ khiến hơn 150.000 nhà dân tại Đắk Lắk bị chìm sâu trong nước (Ảnh: Minh Nguyễn).

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ tỉnh về lương thực, trang thiết bị y tế, hóa chất phòng chống dịch, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng.

Tỉnh cũng đề nghị các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 5 hỗ trợ tối đa lực lượng, phương tiện theo kế hoạch khắc phục của tỉnh để chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ các xã, phường nhanh chóng khắc phục hậu quả theo tỉnh thần “Nước rút đến đâu, khắc phục đến đó".

Như Dân trí đưa tin, tối 21/11, mạng xã hội liên tục đăng tải nhiều clip, thông tin cho rằng tại xã Hòa Thịnh có "hàng trăm người chết do lũ", "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt"... Những thông tin này khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, lên tiếng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về thiệt hại thương vong tại xã là không đúng sự thật.

Tại tỉnh Gia Lai, theo thống kê của ngành chức năng, địa phương này có 3 người chết, 1 người mất tích và 6 người bị thương.

Còn tại tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 21/11, toàn tỉnh này có 14 người chết, 1 người mất tích, 20 người bị thương.

Số lượng nhà hư hỏng chưa thể thống kê do nước ngập sâu, chưa tiếp cận được; 2.200ha cây trồng bị ngập nước; 24.000 con gia cầm; 88ha nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng… Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 760 tỷ đồng. Hiện tỉnh này tiếp tục cập nhật thông tin về thiệt hại về mưa lũ trên địa bàn.