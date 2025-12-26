Thanh tra sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Ông Hoàng Hưng, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII - Thanh tra Chính phủ) vừa chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Bộ Xây dựng).

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/11 năm nay. Riêng với công tác quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng, thời kỳ thanh tra sẽ kéo dài từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/11. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Ông Hoàng Hưng, Cục trưởng Cục VII, phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: TTCP).

Đoàn thanh tra có 15 thành viên, do bà Trịnh Thị Hằng Nga, Phó Cục trưởng Cục VII, làm trưởng đoàn.

Đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động cũng như việc chấp hành pháp luật trong quản lý vốn, tài sản; khẳng định tinh thần sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra.

Doanh nghiệp này cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, đảm bảo quá trình thanh tra diễn ra khách quan, thuận lợi và đúng quy định pháp luật.

Trong khi đó, đại diện Bộ Xây dựng bày tỏ sự nhất trí cao với kế hoạch và nội dung thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là đơn vị có tính chất hoạt động đặc thù, vừa sản xuất kinh doanh vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng.

Những năm qua, Bộ Xây dựng luôn theo dõi, giám sát chặt chẽ và đánh giá tổng công ty này là một trong những doanh nghiệp phát triển tốt.

Trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ở Hà Nội (Ảnh: Đình Tuấn).

Phát biểu kết luận, Cục trưởng Hoàng Hưng cho biết đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch định kỳ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp rà soát các quy định pháp luật. Đoàn thanh tra được yêu cầu làm việc có trọng tâm, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của đơn vị.

Ông Hưng tin tưởng quá trình làm việc của đoàn thanh tra sẽ diễn ra khách quan, đúng quy định. Qua đó đánh giá những mặt đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế (nếu có), góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững cùng những kết quả ấn tượng mà doanh nghiệp đã đạt được.

Đoàn thanh tra phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra; tuyệt đối tuân thủ quy định về phát ngôn, bảo mật thông tin và chế độ thông tin báo cáo.