Chủ tịch TPHCM: Tránh tạo những "cơn sóng ngầm" khi làm bảng giá đất mới

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra chiều 26/12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình về ban hành nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1.

Theo bảng giá mới, giá đất ở cao nhất toàn TPHCM nằm tại đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ và Lê Lợi (khu vực quận 1 cũ), với mức 687,2 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1. Đây là nhóm tuyến đường trung tâm, tập trung hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch và tài chính lớn nhất thành phố.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Mức giá đất nông nghiệp dao động từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/m2 đối với đất trồng cây hàng năm; từ 370.000 đồng đến 1,44 triệu đồng/m2 đối với đất trồng cây lâu năm, tùy khu vực và vị trí. Các mức giá này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và điều chỉnh so với bảng giá hiện hành, đồng thời không phát sinh ý kiến phản đối trong quá trình lấy ý kiến.

Phát biểu làm rõ các nội dung trong bảng giá đất mới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, đất đai là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, gắn với đời sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội. Theo quy định, chậm nhất đến ngày 1/1/2026, thành phố phải công bố bảng giá đất để làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân đối với Nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, doanh nghiệp.

Việc ban hành bảng giá cần cân nhắc kỹ lưỡng nhằm giữ được sự hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu biểu quyết qua phần mềm thông qua các tờ trình tại kỳ họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

“Thực tế, cả UBND và Thường trực HĐND TPHCM đều rất trăn trở. Trước đó, nhiều doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý đã trao đổi, bày tỏ lo ngại nếu bảng giá nghiêng về một phía sẽ tạo ra những xáo trộn, phát sinh các "làn sóng ngầm", ảnh hưởng không tích cực đến môi trường phát triển của thành phố”, Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Trong bối cảnh kinh tế năm 2025 còn đối mặt nhiều khó khăn, dù vẫn có những điểm sáng, lãnh đạo thành phố thống nhất quan điểm không ban hành bảng giá đất bằng mọi giá. Nếu việc ban hành gây thiếu đồng thuận xã hội, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp, có khả năng tạo ra những "cơn sóng ngầm" thì cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, việc xây dựng và thông qua bảng giá đất là trách nhiệm lớn, người thực hiện và người quyết định phải chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Quan điểm xuyên suốt của UBND thành phố là xây dựng bảng giá đất theo hướng hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, Nhà nước, hạn chế xáo trộn, giữ ổn định xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa X, đã thông qua 32 tờ trình, dự thảo nghị quyết (Ảnh: Xuân Đoàn).

"Bảng giá đất mới được xây dựng trên nguyên tắc giữ mặt bằng ổn định chung. Chỉ những khu vực có biến động lớn về giá do tác động của đầu tư hạ tầng, điều chỉnh quy hoạch, mở rộng hoặc nâng cấp hệ thống giao thông, hoặc những trường hợp giá thị trường biến động trên 20% mới được cập nhật điều chỉnh", Chủ tịch UBND TPHCM thông tin.

Nguyên tắc tiếp theo là bảng giá đất mới cần khắc phục những tồn tại, bất cập kéo dài trong thời gian qua, nhất là tại các khu vực giáp ranh, đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư. Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, bảng giá đất lần này đã xử lý được nhiều vấn đề tồn tại trước đây.