Bộ sưu tập Majestic 2026: Hộp quà Tết gửi gắm trọn vẹn lời chúc đầu xuân

Trong nhiều năm liền, Majestic của Richy Group là một trong những dòng bánh quy bơ được người tiêu dùng chọn lựa nhiều nhất cho mùa lễ tết nhờ sự kết hợp hài hòa giữa chất lượng, vẻ đẹp thẩm mỹ và thông điệp giàu giá trị tinh thần.

Tết 2026, Richy giới thiệu bộ sưu tập (BST) bánh cookies với thông điệp ý nghĩa “Trao tình trọn ý”, nhấn mạnh vai trò quà Tết không chỉ là vật phẩm trao tay, mà là một cách gửi gắm tâm ý chân thành.

Món quà sang trọng gói trọn thông điệp “Trao tình trọn ý”

Tết là thời điểm mỗi người truyền tải ngôn ngữ trao tặng theo cách riêng: có người dùng lời chúc, có người gửi gắm qua hành động, và cũng có người chọn quà để nói thay lòng mình.

BST Hộp quà tết Majestic 2026 xuất hiện như những lời chúc tinh tế của mùa Tết - nơi mỗi phiên bản hộp bánh mang một sắc thái ý nghĩa riêng, giúp người trao truyền tải trọn vẹn tình cảm và người nhận cảm nhận được sự trân quý.

Thiết kế của hộp bánh Majestic sử dụng các mảng màu đỏ, vàng và xanh làm chủ đạo, kết hợp kỹ thuật ép kim, dập nổi tạo chiều sâu thị giác. Điều này giúp mỗi hộp bánh không chỉ đẹp mắt mà còn mang sắc thái trang trọng, phù hợp để biếu tặng trong những dịp lễ quan trọng.

Lời chúc năm mới được gửi gắm trọn vẹn trong từng hộp bánh Majestic phiên bản Tết 2026 (Ảnh: Richy Group).

Các phiên bản như Majestic Mã Đáo Thành Công, Majestic Đồng Tiền Vàng, Majestic Đỏ, Majestic Blue là đại diện cho những lời chúc khai xuân ý nghĩa nhất: thăng tiến - phát tài - may mắn - bình an.

Theo đại diện Richy, mục tiêu của thiết kế năm nay không nằm ở việc kể câu chuyện Tết bằng hình ảnh, mà là gói trọn thông điệp trong từng sản phẩm, giúp người mua dễ dàng chọn hộp bánh phù hợp với hoàn cảnh tặng quà.

Thiết kế sang trọng, hương vị hấp dẫn, mỗi chi tiết nhỏ đều thể hiện sự trọn vẹn trong tâm ý người tặng (Ảnh: Richy Group).

Song song với thiết kế, yếu tố hương vị tiếp tục được duy trì. Công thức bánh quy bơ cao cấp mang đến độ giòn nhẹ, thơm bơ tự nhiên, không quá ngọt. Đây là hương vị quen thuộc đối với người tiêu dùng Việt, phù hợp để dùng trong gia đình, các buổi họp mặt đầu xuân hoặc làm quà biếu thầy cô, bạn bè.

Nhờ áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, sản phẩm giữ được độ tươi, ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, từ đó trở thành lựa chọn tin cậy trong mùa cao điểm tiêu dùng.

Điểm nhấn của Majestic năm nay nằm ở khả năng truyền cảm xúc. Một hộp bánh được chọn đúng ý, đúng người sẽ mang lại cảm giác ấm áp, gắn kết vượt qua cả giá trị vật chất. Chính vì vậy, Richy xem Majestic 2026 như ngôn ngữ tinh tế của quà tặng, giúp người mua trao đi điều thầm muốn gửi gắm: lời cảm ơn, lời chúc, lời tri ân hay thậm chí là sự quan tâm trong những mối quan hệ thân thiết.

Giải pháp quà tặng linh hoạt cho cá nhân và doanh nghiệp

Với khách hàng cá nhân, Majestic trở thành lựa chọn quà Tết đáng cân nhắc nhờ sự chỉn chu trong từng chi tiết. Từ hương vị đặc trưng, bao bì mang dấu ấn Tết hiện đại đến thông điệp “Trao tình trọn ý” được truyền tải một cách tinh tế, mỗi hộp quà không chỉ là món biếu tặng mà còn là cách gửi gắm tình cảm dành cho gia đình, bạn bè hay những người mà họ trân quý.

Chính sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ, giá trị sử dụng và ý nghĩa cảm xúc đã khiến Majestic ghi dấu như một món quà dễ chọn, hợp lòng, đẹp ý, phù hợp cho nhiều dịp gặp gỡ trong mùa sum vầy.

Bên cạnh thị trường tiêu dùng cá nhân, Majestic là một trong những lựa chọn quà biếu quen thuộc của nhiều doanh nghiệp trong mùa Tết. Lý do nằm ở khả năng truyền tải thông điệp rõ ràng và thiết kế sang trọng phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Doanh nghiệp có thể chọn giữa các phiên bản mang thông điệp thịnh vượng, như Majestic Mã Đáo Thành Công hay Majestic Đồng Tiền Vàng để tặng đối tác hay nhân sự.

Majestic đáp ứng trọn vẹn ba yếu tố trọn ý, trọn vị, trọn tâm để trở thành ngôn ngữ tinh tế quà tặng tinh tế nhất 2026 (Ảnh: Richy Group).

Richy triển khai xử lý đơn hàng số lượng lớn và vận chuyển toàn quốc. Điều này giúp doanh nghiệp giảm áp lực mùa cao điểm và đảm bảo trải nghiệm quà tặng thống nhất. Nhiều đơn vị đánh giá cao Majestic nhờ sự ổn định về chất lượng, thiết kế lịch sự và khả năng truyền tải thông điệp tri ân, cảm ơn cuối năm đến đối tác.

Thị trường quà Tết những năm gần đây cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm có tính biểu tượng, dễ truyền tải giá trị tinh thần, người tiêu dùng ưu tiên những sản phẩm ngon, đẹp, ý nghĩa.

Majestic đáp ứng trọn vẹn ba yếu tố đó bởi không chỉ nhấn mạnh yếu tố thẩm mỹ mà còn đi sâu vào ý nghĩa văn hóa: quà Tết là sự gắn bó, là lòng tri ân, là cách mở đầu năm mới bằng những điều trọn vẹn.

Mỗi hộp bánh là một lời chúc mang tính biểu tượng. Với định vị “Trao tình trọn ý”, BST Majestic 2026 kỳ vọng tiếp tục giữ vị thế trong phân khúc quà Tết trung và cao cấp, trở thành lựa chọn bền vững cho những ai muốn gửi đi tâm ý một cách tinh tế.