Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ Đắk Lắk

Đêm 21/11 và rạng sáng nay, 22/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến vùng rốn lũ của Đắk Lắk để thị sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lụt.

Đến thăm người dân vùng lụt nghiêm trọng tại phường Đông Hòa (Đắk Lắk), Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình hỏi han sức khỏe, động viên, chia sẻ với những mất mát của bà con và tặng quà đến các hộ dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ (Ảnh: Thành Lê).

Ông khẳng định Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, cùng cơ quan, lực lượng chức năng đã và đang làm hết mình để tập trung ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của do trận lũ gây ra.

Do đó, Phó Thủ tướng mong muốn bà con nhân dân vùng lũ nỗ lực, chung tay cùng các cấp, ngành khắc phục những khó khăn, mất mát do lũ lụt gây ra để sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị người dân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không quay lại nhà khi chưa có thông báo bảo đảm an toàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ chống lũ (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng).

Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, phương tiện để đưa người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, các khu vực ngập sâu, sạt lở, bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế, đặc biệt quan tâm các hộ nghèo, gia đình khó khăn, người già và trẻ nhỏ.

Quá trình đi thị sát vùng lũ theo dọc tuyến quốc lộ 1A và dọc một số đoạn đường liên tỉnh của Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã động viên các lực lượng chức năng đang ứng trực, triển khai nhiệm vụ chống lũ.

Tính đến tối 21/11, mưa, lũ, sạt lở đất tại Đắk Lắk đã làm nhiều người chết và mất tích; hơn 200 ngàn ngôi nhà bị ngập; di dời hơn 18.000 hộ; 358 điểm trường bị ngập; 10 trạm y tế bị ngập và hư hỏng; 118.823 hộ gia đình bị mất điện.

Lũ lụt gây thiệt hại cho Đắk Lắk khoảng 45.000 tỷ đồng (Ảnh: Minh Nguyễn).

Mưa lũ gây thiệt hại hơn 163.000ha cây trồng; 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000ha diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại.

Tổng giá trị thiệt hại theo thống kê ban đầu tại tỉnh Đắk Lắk là hơn 4.500 tỷ đồng.