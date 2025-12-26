Tổng Bí thư dự khai mạc triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội Thứ sáu, 26/12/2025 - 17:35 Chiều 26/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và cắt băng khai mạc triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội.Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ Đại hội đến Đại hội" (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Triển lãm (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ Đại hội đến Đại hội" (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm ghi lưu bút tại Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ Đại hội đến Đại hội" (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Theo www.vietnamplus.vn