Tổng Bí thư dự khai mạc triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ Đại hội đến Đại hội" (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).