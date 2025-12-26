Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Hội nghị Trung ương 15

Tổng Bí thư dự khai mạc triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và cắt băng khai mạc triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội.

Tổng Bí thư dự khai mạc triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội - 1

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ Đại hội đến Đại hội" (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư dự khai mạc triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội - 2

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Triển lãm (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư dự khai mạc triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội - 3

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ Đại hội đến Đại hội" (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư dự khai mạc triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội - 4

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi lưu bút tại Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ Đại hội đến Đại hội" (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Theo www.vietnamplus.vn
Đọc nhiều trong Chính trị