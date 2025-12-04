Giải cứu tài xế cùng 20 ô tô bị cô lập do sạt lở đèo Gia Bắc ở Lâm Đồng

Đêm 4/12, Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Thuận Bắc (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã khơi thông đất đá, đưa 20 ô tô cùng hàng chục người ra khỏi điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc. Trong đêm, người dân cùng các phương tiện lưu thông theo quốc lộ 28 để về hướng Phan Thiết.

Các tài xế cùng ô tô bị cô lập trên đèo Gia Bắc được giải cứu thành công (Ảnh: Khánh Hồng).

Vào khuya 3/12, rạng sáng 4/12, mưa lớn kéo dài làm taluy dương và âm trên tuyến đèo Gia Bắc (đoạn thuộc xã Sơn Điền, Lâm Đồng) bị sạt lở. Cơ quan chức năng ghi nhận 5 điểm sạt trượt khiến giao thông toàn tuyến tê liệt.

Vụ việc làm 20 ô tô các loại bị cô lập giữa các điểm sạt lở. Lực lượng chức năng đã tìm cách tiếp cận để nắm bắt thông tin, tiếp tế thực phẩm.

Điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc (Ảnh: Khánh Hồng).

Các điểm sạt trượt có khối lượng đất đá lớn, địa hình phức tạp, cơ quan chức năng đã phải huy động thêm người và phương tiện để xử lý hiện trường.

Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km, nằm trên quốc lộ 28, nối quốc lộ 1 với quốc lộ 20. Đây là một trong những tuyến giao thông kết nối Đà Lạt với TPHCM.