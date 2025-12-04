Nhiều nơi ngập sâu, lũ tiếp tục dâng, người dân Nha Trang đưa ô tô lên cao

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 10h30 ngày 4/12, nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Cái Nha Trang với lưu lượng lớn khiến nhiều khu dân cư ở phường Bắc Nha Trang bị ngập sâu 0,2-0,5m.

Nước lũ trên sông Cái Nha Trang dâng cao khiến Nhà máy nước Xuân Phong (phường Bắc Nha Trang) bị cô lập.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trên sông Cái Nha Trang, mực nước lũ đang lên nhanh. Lúc 8h ngày 4/12, mực nước tại trạm Đồng Trăng đạt 8,15m, cao hơn báo động 1 là 0,15m.

Trong 24 giờ tới, sông Cái Nha Trang có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ đạt mức báo động 2-3.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về, chảy xiết đoạn qua cầu Vĩnh Phương, phường Bắc Nha Trang.

Một người đàn ông dùng điện thoại livestream (phát trực tiếp) tình hình nước lũ trên sông Cái Nha Trang.

Lo ngại Nha Trang tiếp tục ngập sâu, nhiều người dân đã đưa ô tô lên khu vực gần cầu Vĩnh Phương để tránh lũ.

Nước lũ bắt đầu dâng cao ở khu vực thôn Trung (cũ), nay là khu phố Trung, phường Bắc Nha Trang.

Góc chụp từ trên cao cho thấy nước lũ bắt đầu len vào các ngõ ngách của khu dân cư khu phố Trung.

Ông Lành, ở khu phố Trung, tranh thủ lúc nước lên dùng cuốc nạo vét lớp bùn còn sót lại từ đợt lũ giữa tháng 11 trước cửa nhà.

"Tôi lo chiều nay nước lũ tiếp tục dâng, nên đã kê đồ đạc lên cao. Nếu tình hình căng quá lại "chạy lũ" đợt hai", ông Lành nói.

Vừa trải qua trận lũ lịch sử giữa tháng 11 chưa kịp khắc phục, người dân phường Bắc Nha Trang lại bị nước dâng cao, tràn vào nhà khiến nhiều đồ dùng bị ngập, một số khác nổi lềnh bềnh.

Người dân phường Bắc Nha Trang ngao ngán vì liên tục gặp lũ. "Chưa dọn xong trận lũ trước, nay lại tràn vào nhà, ai mà không chán", một người dân ở phường Bắc Nha Trang nói.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang cho biết mưa lớn cùng nước sông Cái Nha Trang dâng cao đã khiến một số khu vực bị ngập. Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã được cử chốt chặn tại các điểm ngập sâu để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ.