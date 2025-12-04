Dự báo xuất hiện đợt lũ mới trên sông Cái Nha Trang, nhiều nơi bị ngập
(Dân trí) - Cơ quan chức năng dự báo trong 24 giờ tới, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) có khả năng xuất hiện đợt lũ mới, với đỉnh lũ ở mức báo động 2-3.
Sáng 4/12, bà Cao Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết mưa lớn trên diện rộng vào đêm 3/12 khiến nhiều nơi ở địa phương bị chia cắt, nước sông chảy xiết.
“Đêm qua nước lũ về nhiều và rất nhanh, gây ngập cầu Thác Ngựa, làm chia cắt một số khu dân cư. Ngay trong đêm, địa phương đã cắt cử lực lượng chốt chặn, không để người dân qua cầu. Hiện lũ rút chậm và trời đã hết mưa”, bà Thanh cho hay.
Tại Nha Trang, đến sáng 4/12, trời đã tạnh mưa, nắng nhẹ. Tuy nhiên, nước từ thượng nguồn đổ về sông Cái Nha Trang nhiều, tràn vào các đường hẻm ở phường Tây Nha Trang gây ngập 20-40cm.
Theo bản tin ngày 4/12 của Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 3 đến 4h ngày 4/12), khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
Lượng mưa tại một số trạm như Khánh Hiệp 146,7mm; Quảng Ninh 71,2mm; Sông Pha 55,4mm…. Trong ngày 4/12, lượng mưa giảm, tổng lượng phổ biến 10-40mm, có nơi trên 50mm.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa, trên 85%.
Cơ quan này cũng thông tin, trên sông Cái Nha Trang, mực nước lũ đang lên nhanh. Lúc 8h ngày 4/12, mực nước tại trạm Đồng Trăng đạt 8,15m, cao hơn báo động 1 là 0,15m.
Trong 24 giờ tới, sông Cái Nha Trang có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ đạt mức báo động 2-3.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng an toàn hồ chứa; ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị trên lưu vực sông Cái Nha Trang, đặc biệt tại các xã Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Tân, Diên Lâm, Diên Thọ, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Nha Trang…
Nhiều hồ đang điều tiết nước về hạ du
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, tổng dung tích 64 hồ chứa trên địa bàn đạt 621,19 triệu m3, bằng 82,6% thiết kế. Nhiều hồ lớn như Đá Bàn, Suối Dầu, Sông Cái, Sông Sắt, Sông Trâu tích nước 76-87%.
Hiện các hồ vận hành điều tiết với lưu lượng lớn, trong đó khu vực phía Nam có hồ Sông Cái xả 19,67m3/s, hồ Trà Co 103,78m3/s, hồ Tân Giang 156,59m3/s.
Phía Bắc có hồ Hoa Sơn đang xả 11m3/s, hồ Đá Bàn 7,6m3/s, hồ Suối Dầu 20,45m3/s, hồ Cam Ranh 15,2m3/s, hồ Tà Rục 28,76m3/s.