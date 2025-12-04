Dự báo xuất hiện đợt lũ mới trên sông Cái Nha Trang, nhiều nơi bị ngập

Sáng 4/12, bà Cao Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết mưa lớn trên diện rộng vào đêm 3/12 khiến nhiều nơi ở địa phương bị chia cắt, nước sông chảy xiết.

“Đêm qua nước lũ về nhiều và rất nhanh, gây ngập cầu Thác Ngựa, làm chia cắt một số khu dân cư. Ngay trong đêm, địa phương đã cắt cử lực lượng chốt chặn, không để người dân qua cầu. Hiện lũ rút chậm và trời đã hết mưa”, bà Thanh cho hay.

Nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập ở phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Tại Nha Trang, đến sáng 4/12, trời đã tạnh mưa, nắng nhẹ. Tuy nhiên, nước từ thượng nguồn đổ về sông Cái Nha Trang nhiều, tràn vào các đường hẻm ở phường Tây Nha Trang gây ngập 20-40cm.

Theo bản tin ngày 4/12 của Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 3 đến 4h ngày 4/12), khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tại một số trạm như Khánh Hiệp 146,7mm; Quảng Ninh 71,2mm; Sông Pha 55,4mm…. Trong ngày 4/12, lượng mưa giảm, tổng lượng phổ biến 10-40mm, có nơi trên 50mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa, trên 85%.

Cơ quan này cũng thông tin, trên sông Cái Nha Trang, mực nước lũ đang lên nhanh. Lúc 8h ngày 4/12, mực nước tại trạm Đồng Trăng đạt 8,15m, cao hơn báo động 1 là 0,15m.

Trong 24 giờ tới, sông Cái Nha Trang có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ đạt mức báo động 2-3.

Dự báo trong ngày 4/12 trên sông Cái Nha Trang sẽ xuất hiện một đợt lũ mới (Ảnh: Hoàng Đức).

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng an toàn hồ chứa; ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị trên lưu vực sông Cái Nha Trang, đặc biệt tại các xã Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Tân, Diên Lâm, Diên Thọ, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Nha Trang…