Nha Trang chìm trong biển nước nhìn từ trên cao

Theo bản tin lúc 19h ngày 17/11 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, mực nước trên sông Cái Nha Trang vẫn ở mức cao.

Tại Trạm thủy văn Đồng Trăng đo được 9,27m (thấp hơn báo động 2 là 0,23m); tại Trạm Diên Phú là 6,05m (vượt báo động 3 là 0,55m).

Do mực nước sông Cái Nha Trang dâng cao, một số vùng trũng thấp ở khu vực Tây Nha Trang và Nam Nha Trang bị ngập sâu trong nước lũ.

Nước ngập sâu trên tuyến đường 23 Tháng 10 thuộc phường Tây Nha Trang.

Nước lũ nhấn chìm nhiều xe máy và làm ngập sâu một số ô tô tại phường Tây Nha Trang.

Trước tình hình nước lũ dâng nhanh, có nơi ngập hơn 2m và chảy xiết khiến nhiều người dân phải kêu cứu, UBND phường Tây Nha Trang đã huy động hàng chục phương tiện và gần 200 người, gồm cán bộ, dân quân, công an và quân đội, mang theo thuyền cứu hộ, phao và các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận những khu dân cư ngập nặng.

Một người phụ nữ lớn tuổi ở phường Tây Nha Trang đã được lực lượng cứu hộ giúp vượt qua dòng nước lũ đục ngầu và đưa đến nơi an toàn để tránh trú.

Người dân chèo xuồng tự chế hoặc lội bộ qua vùng nước lũ trên đường 23 Tháng 10, phường Tây Nha Trang.

Một hiệu ảnh kỹ thuật số ở phường Tây Nha Trang phải đóng cửa vì nước ngập sâu.

Anh Đoàn Quang Đức (trú phường Tây Nha Trang) cho biết trong ngày 17/11, lũ từ thượng nguồn đổ về rất nhanh. Nhà anh, dù nền cao hơn mặt đường 1m, vẫn bị nước tràn vào, khiến nhiều vật dụng có nguy cơ hư hỏng.

Nước ngập trên đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc phường Nam Nha Trang gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông.

Một ô tô chết máy khi cố vượt qua điểm ngập trên đường Võ Nguyên Giáp.

Một số ngôi nhà ở phường Tây Nha Trang bị nước lũ cô lập.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa dự báo từ đêm 17/11 đến hết đêm 18/11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100-220mm, riêng phía Tây, Bắc tỉnh có nơi trên 250mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn không chỉ gây ngập nhiều nơi mà còn làm sạt lở tại nhiều vị trí trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê và tỉnh lộ 9 đoạn qua đèo Khánh Sơn. Tại đèo Khánh Lê, sạt lở đá khiến 6 người tử vong và 16 người bị thương. Ở đèo Khánh Sơn, sạt lở làm 1 người chết, 1 người bị thương và 1 người mất tích. Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết tuyến đường qua đèo Khánh Lê nối tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng đang bị ách tắc, cần nhiều thời gian để khắc phục. Người dân được khuyến cáo lựa chọn tuyến đường khác để di chuyển.

Ảnh: Trần Minh