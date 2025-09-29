Bão số 10 gây mất điện diện rộng, hơn 1,8 triệu khách hàng bị ảnh hưởng

Thông tin nhanh từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết đến 7h sáng 29/9, bão số 10 (Bualoi) đã gây mất điện diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cụ thể, bão số 10 đã làm ảnh hưởng đến lưới điện 110kV của Tổng công ty với 38 đường dây phải tạm ngừng vận hành tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng 22 trạm biến áp 110kV ngừng hoạt động ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Với lưới điện trung thế, hơn 15.000 trạm biến áp bị gián đoạn cấp điện, nhiều nhất là Nghệ An (gần 8.000 trạm), Hà Tĩnh (hơn 4.000 trạm), Thanh Hóa (khoảng 2.820 trạm) và một phần nhỏ ở Ninh Bình.

Bão số 10 cũng đã làm ảnh hưởng tới gần 1,87 triệu khách hàng của EVNNPC, trong đó còn hơn 1,8 triệu khách hàng đang mất điện (chiếm khoảng 34% tổng số khách hàng mà EVNNPC phục vụ). Hiện nay, tại 3 tỉnh thiệt hại nặng nhất, toàn bộ khách hàng tỉnh Hà Tĩnh đang gián đoạn cung cấp điện, tại Nghệ An khoảng 88% khách hàng bị mất điện và Thanh Hóa là khoảng 28%.

Một trạm biến áp bị ảnh hưởng do mưa bão số 10 (Ảnh: Hùng Mạnh).

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), bão số 10 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưới điện khu vực phía Bắc Quảng Trị. Đến sáng 29/9, khoảng 41% số trạm biến áp phân phối mất điện, khoảng 43,5% khách hàng toàn tỉnh bị gián đoạn cung cấp điện.

Một số địa bàn thuộc các đội quản lý điện khu vực: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch bị mất điện hoàn toàn; các khu vực khác chịu ảnh hưởng nặng nề gồm: Đồng Hới (30% khách hàng bị ảnh hưởng), Quảng Ninh (41%), Lệ Thủy (24%), Vĩnh Linh (30%), Gio Linh và Hải Lăng (14%)…

Đơn vị điện lực đã đưa ra phương án khôi phục theo thứ tự ưu tiên. Đối với lưới 110kV, sẽ tập trung khôi phục trước 3/6 xuất tuyến, đặc biệt là các đường dây từ 220kV Ba Đồn đi Văn Hóa và Sông Gianh, sau đó đến Tuyên Hóa và Hòn La.

Đối với lưới trung thế, ưu tiên cấp điện cho các phụ tải trọng yếu như Tỉnh ủy Quảng Bình (đã khôi phục lúc hơn 7h ngày 29/9), sân bay Đồng Hới, Nhà máy nước Đồng Hới cùng một số khu vực sản xuất, dân sinh thiết yếu…