Bão Bualoi đổ bộ vào Trung Lào, Hà Nội có mưa rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 11h ngày 29/9, bão Bualoi (bão số 10) trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Trong 12 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 22h cùng ngày (29/9) bão số 10 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 10 Hà Nội có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Từ trưa 29/9 đến chiều tối 30/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Riêng khu vực phía Tây, phía Nam và trung tâm Hà Nội mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều hàng quán ở khu du lịch biển Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) bị tốc mái, hư hỏng (Ảnh: Dương Nguyên).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Cũng trong đêm qua và sáng nay (29/9), khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Vùng đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 28/9 đến 8h ngày 29/9 có nơi trên 300mm như: Xuân Bình (Thanh Hóa) 341mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) 376mm, Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 312mm, Quảng Hợp (Quảng Trị) 445mm.

Dự báo từ trưa 29/9 đến 30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm/3h. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ trưa đến đêm 29/9, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.