Người dân Huế oằn mình dọn bùn non, rác thải và sửa xe sau lũ

Trong những ngày qua, thành phố Huế đón nhận đợt mưa lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Nước lũ trên các sông Hương, sông Bồ vượt quá mức báo động 3, gây ngập lụt diện rộng trên toàn địa bàn thành phố.

Trong ảnh: Nước lũ tràn qua công trình Đập Đá, nối phường Thuận Hóa và Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Đến ngày 31/10, nước lũ trên sông Hương đã rút xuống mức báo động 2, để lại những tuyến phố, công trình di tích ngập trong bùn non, rác thải.

Trong ảnh là di tích Nghinh Lương Đình sau những ngày chìm trong dòng lũ.

Sáng cùng ngày, khu vực trước điện Thái Hòa, bên trong Đại nội Huế vẫn còn ngập nước.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã huy động nhân lực dọn dẹp vệ sinh, mở cửa đón khách tham quan khu di sản trở lại từ 8h cùng ngày, sau thời gian tạm đóng cửa vì mưa lũ.

Ngoài các khu phố, bùn non phủ dày nhiều tuyến đường lớn do bị ngập sâu kéo dài.

Trong ảnh là tuyến đường Lê Lợi, đoạn trước mặt khách sạn Hương Giang, gần công trình Đập Đá, thuộc địa bàn phường Thuận Hóa.

Đường Đống Đa, nằm ở khu vực trung tâm của phường Thuận Hóa, ngổn ngang rác thải, bùn non.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hầu hết các tuyến đường tại những địa bàn bị ngập sâu kéo dài đều trở nên nhếch nhách, cần nhiều thời gian để thu dọn.

Nhiều tuyến đường, kênh thoát nước tại trung tâm thành phố Huế còn ngập sâu, rác thải bủa vây, chưa thu dọn được.

Nước lũ rút đi sau nhiều ngày ngập úng đã để lại một lớp bùn đất dày trên các tuyến đường và nhà dân, việc dọn dẹp gặp rất nhiều khó khăn. Các lực lượng công an, quân đội được huy động để hỗ trợ người dân dọn dẹp đường sá, giúp dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Cận cảnh lớp bùn đất bám dày trên đường phố Huế sau lũ (Video: Quang Huy).

Nước đã rút trên đường và các khu dân cư nhưng trong các hầm để xe vẫn ngập nước. Máy bơm hoạt động hết công suất để bơm nước ra khỏi hầm.

Huế còn rất ngổn ngang. Người dân và chính quyền thành phố đang tích cực dọn dẹp để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường sau trận lụt lịch sử. Những du khách nước ngoài cũng chung tay hỗ trợ dọn dẹp rác sau lũ.

Một ô tô bị ngâm nước lâu ngày tại đường Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, chưa được chủ nhân mang đi sửa.

Nhiều xế hộp dù đã được kê cao vẫn bị ngập do nước lũ trên sông Hương dâng cao.

Chiếc xe gầm cao, được chủ nhân mang lên khu vực vỉa hè đường Lê Quý Đôn, ngay bên hông Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, tránh lũ nhưng vẫn bị ngập gần đến nóc.

Chủ chiếc xe cho biết, nhà của anh ở khu vực thấp trũng thuộc phường Vỹ Dạ. Khi nghe thông tin dự báo mưa to kéo dài, anh đã cẩn thận mang xe lên điểm cao này để "lánh nạn" nhưng vẫn không thoát.

Ước tính có hàng chục nghìn xe máy được người dân thành phố Huế đưa đến các khu vực cao ráo, vỉa hè đường để tránh ngập úng.

Tuy nhiên, trong các ngày 27-30/10, hàng loạt tuyến đường bị "thất thủ" khiến phương án tránh lũ của người dân trở thành vô nghĩa.

Nước lũ lên nhanh khiến người dân không kịp trở về, đành để tài sản bên lề đường. Thậm chí, nhiều người đưa được xe về đến nơi nhưng do nhà ở khu vực thấp trũng dẫn đến bị ngập, hư hỏng.

Tại các điểm sửa xe miễn phí của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Cao đẳng Huế hay của Thành Đoàn Huế tổ chức, có rất nhiều người mang phương tiện đến nhờ khắc phục.

Trong ảnh là cảnh người dân Huế xếp hàng dài để mang xe vào sửa tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Hầu hết các tiệm sửa xe máy, gara ô tô tại địa bàn trung tâm thành phố Huế đều quá tải.