Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo phản lực BM-21 Grad vào mục tiêu Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine nói bắn trúng máy bay trinh sát Il-38N hiếm hoi của Nga

Lực lượng Kiev đã bắn trúng chiếc máy bay trinh sát Il-38N duy nhất của Nga ở Biển Đen vào đêm trước khi chiếc tàu ngầm Kilo được cho là bị phá hủy trong chiến dịch ngày 15/12, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với Kyiv Independent hôm 23/12.

Nguồn tin cho biết, máy bay trị giá 24 triệu USD, đồn trú tại Yeysk, tỉnh Krasnodar, là chiếc duy nhất thuộc lớp này trong khu vực được trang bị radar phát hiện tàu ngầm và xuồng không người lái trên biển (USV).

Việc vô hiệu hóa chiếc Il-38N, vốn đang đối phó với các hoạt động của USV, đã cho phép lực lượng Kiev tiến hành chiến dịch tại Novorossiysk, nguồn tin cho biết thêm.

Trước đó, USV (được gọi là "Sub Sea Baby") của Ukraine đã đâm trúng tàu ngầm lớp 636.3, Varshavyanka - được NATO xếp loại là tàu ngầm lớp Kilo - lần đầu tiên trong chiến dịch của SBU vào ngày 15/12 tại thành phố Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar Krai của Nga.

Ukraine nỗ lực chặn đứng đòn đột kích của Nga ở Sumy

Khoảng 100 binh sĩ Nga đã tiến vào làng Grabovske thuộc tỉnh Sumy và cố gắng tiến về phía khu định cư Riasne, Viktor Tregubov, người đứng đầu bộ phận thông tin liên lạc của Lực lượng Liên hợp Ukraine, nói với Suspilne hôm 23/12.

"Các đơn vị Nga đang củng cố vị trí của họ tại nam Grabovske. Lực lượng Ukraine đang cố gắng đánh bật họ khỏi các vị trí này. Giao tranh vẫn tiếp diễn trong làng", Tregubov nói.

Cuộc tấn công của lực lượng Nga là "bất ngờ", theo ông Tregubov.

Ông Tregubovv nói thêm rằng các khu định cư nằm ngay trên biên giới Nga, nơi có thể tiếp cận lãnh thổ Nga bằng đường bộ, chỉ có thể được đảm bảo an ninh một cách đáng tin cậy nếu lực lượng Kiev vượt biên giới vào lãnh thổ Nga, thiết lập một vùng kiểm soát kéo dài vài km.

Nga ồ ạt trả đũa vụ ám sát tướng lĩnh cấp cao

Kênh Military Summary đưa tin, để đáp trả vụ ám sát một tướng lĩnh cấp cao của quân đội Nga (RFAF) mà Moscow cáo buộc Kiev đứng đằng sau, một cuộc tập kích ồ ạt bằng tên lửa và UAV đã được thực hiện trên khắp Ukraine, đánh trúng hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng.

Cụ thể, máy bay ném bom chiến lược Nga tiến hành một cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào các khu vực phía Tây và Trung tâm của Ukraine. Các vùng Khmelnitsky và Ternopil, cũng như vùng Rivne, hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Tỉnh Odessa cũng bị ảnh hưởng, với cơ sở hạ tầng cảng tại tỉnh này bị nhắm mục tiêu.

Đêm 22, rạng sáng 23/12, Nga mở cuộc tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine (Ảnh: Military Summary).

Trên thực địa, tin tức dồn dập được cập nhật về một lượng lớn các nỗ lực của RFAF nhằm chọc thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine (AFU) dọc theo tất cả các mặt trận.

Hệ thống phòng thủ của AFU ở Huliaipole coi như đã sụp đổ, quân đội Nga kiểm soát khoảng 70% thành phố. Cụm tác chiến phương Đông RFAF cũng đã chiếm được Andriivka trong ngày.

Tình hình đặc biệt khó khăn đang diễn ra ở mặt trận Konstantinovka, nơi lực lượng Moscow đang cố gắng đánh úp thành phố.

Ở Kharkov, sau khi chiếm được Vilcha ngày hôm22/12, quân đội Nga tiếp tục giành quyền kiểm soát Prylipka, đồng thời, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn xung quanh Kupyansk.

Ngoài ra, sau khi chiếm được Seversk (Siversk), ngày càng có nhiều báo cáo về sự tiến công của lực lượng Moscow trên mặt trận Sloviansk, 1 trong 2 đại đô thị cuối cùng thuộc vùng Donetsk (bên cạnh Kramatorsk) vẫn nằm trong tay Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 23/12. Lực lượng Moscow xâm nhập vào trung tâm thành phố, lực lượng Kiev ra sức phản công (Ảnh: Military Summary).

Nga áp đảo phòng tuyến Ukraine tại Huliaipole

Theo kênh Readovka, quân đội Nga bắt đầu giai đoạn cuối cùng của cuộc tấn công vào Huliaipole.

Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 5 RFAF đạt được tiến bộ đáng kể trong cuộc tấn công vào Huliaipole. Phòng tuyến của Ukraine ở phía nam và phía bắc thành phố phần lớn đã bị xóa sổ. AFU đang tập trung bảo vệ các khu phố trung tâm còn lại dọc theo đường Tarasa Shevchenko và Spartakovskaya.

Khoảng 1/3 thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU. Hơn nữa, lính xung kích Nga đã bao vây Huliaipole, buộc lực lượng này phải tập trung ở trung tâm và phía tây thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 23/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm thành phố. Lực lượng Kiev cố gắng kháng cự (Ảnh: Readovka).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã triển khai phần lớn các đơn vị xung kích tinh nhuệ, được điều động khẩn cấp như lực lượng "cứu hỏa", theo kênh Divgen.

Cụ thể, các đơn vị AFU sau đã đến Huliaipole: Trung đoàn xung kích độc lập số 1 "Da Vinci"; Trung đoàn xung kích độc lập số 225; Trung đoàn xung kích độc lập số 33; Trung đoàn xung kích độc lập số 24 "Aidar"; Tiểu đoàn 100 thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 61 và một số tiểu đoàn điều khiển UAV.

Về phía bắc, tuyến đường đến Pokrovskoe được Lữ đoàn xung kích độc lập số 92 AFU bảo vệ.

Tuy nhiên, dường như mọi động thái của Bộ chỉ huy Kiev đã quá muộn.

Ukraine khẩn cấp điều động lực lượng tăng viện cho Huliaipole nhưng dường như đã quá muộn (Ảnh: Divgen).

UAV Nga đang duy trì thành công việc cô lập hậu cần của đối phương ở khu vực chiến sự. Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn phim về hoạt động của các quân nhân điều khiển UAV FPV, ngăn chặn mọi nỗ lực của Bộ chỉ huy Kiev trong việc đưa quân tiếp viện và đạn dược đến Huliaipole. Trinh sát trên không cũng cung cấp thông tin mục tiêu liên tục cho pháo binh Nga.

Nhưng, bất chấp tình hình xấu đi nhanh chóng, quân đội Ukraine không có ý định bỏ rơi thành phố và dự định chiến đấu đến cùng. Bởi vì nếu mất thành phố, các vị trí phòng thủ lâu năm của AFU ở phía bắc làng Dorozhnianka sẽ tự động trở nên vô nghĩa. Không có chúng, việc bảo vệ làng Zaliznychne sẽ trở nên bất khả thi.

Trong tương lai, lực lượng Kiev có thể rút lui về làng Verkhnyaya Tersa, một phần của tuyến phòng thủ lớn dọc theo sông Gaichur. Gần đây, AFU đã bắt đầu khẩn trương phát triển một mạng lưới phòng thủ ở phía tây bắc Huliaipole. Khi đó, vào cuối mùa thu, Bộ chỉ huy Kiev đã nghi ngờ sức mạnh và khả năng giữ vững thành phố của mình.

Như vậy, mặc dù quân đội Nga, cùng với Huliaipole, đang giành được "phần thưởng" là Zaliznychne và vùng lân cận, nhưng việc đột phá tuyến phòng thủ chính của đối phương chỉ có thể đạt được bằng cách chiếm Verkhnyaya Tersa hoặc Ternovate, nằm cách đó 14km về phía bắc.

Tuy nhiên, với việc bao vây Ternovate đang diễn ra, lời đáp cho câu hỏi lực lượng Moscow dự định đột phá tuyến phòng thủ chính của Ukraine dọc theo sông Gaichur ở đâu là điều hiển nhiên.

Kênh Heyman 101 xác nhận, tình hình ở Huliaipole đã trở nên nguy kịch đối với AFU bởi Nga đã bao vây các khu vực phía bắc và phía nam thành phố. Tại thời điểm này, hơn 50% Huliaipole đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 23/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các vị trí cắm cờ Nga là nơi họ đã xuất hiện (Ảnh: Heyman 101).

Kênh Suriyakmaps cho biết, trong 2 ngày qua, quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát các chiến hào phía nam Huliaipole và các nhà kho phía nam. Ngoài ra, họ mở đợt tiến công mới ở trung tâm, đẩy chiến tuyến đến đường Nestora Makhna.

Hơn nữa, RFAF đã vượt sông Gaichur từ một đầu cầu mới. Khoảng 70% thành phố Huliaipole hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, nhiều hơn đáng kể so với ước tính của Heyman 101.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 23/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Kịch bản quen thuộc đang hiện ra ở Huliaipole

Đây chính xác là kịch bản mà lực lượng Kiev từng đối mặt ở Kupyansk và gần Pokrovsk. Các đơn vị Moscow thực tế đã đẩy quân đồn trú Ukraine ra khỏi trung tâm thành phố, và tình hình hiện nay không còn phụ thuộc vào chiến thuật trên mặt đất mà phụ thuộc vào quyết định ở cấp chỉ huy tác chiến, kênh Military Chronicles phân tích.

Ở giai đoạn này, Bộ chỉ huy Kiev có hai lựa chọn:

Lựa chọn thứ nhất là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky, sẽ cố gắng "giải quyết vấn đề nhờ lực lượng dự bị" bằng cách rút quân từ các khu vực khác và cố gắng giành lại quyền kiểm soát bằng vũ lực.

Điều này rất khó khăn, rủi ro và hầu như luôn chỉ là tạm thời, nhưng nó giúp câu giờ và tạo ra hiệu ứng "ổn định" trên mặt trận truyền thông. Cái giá phải trả cho giải pháp này là sự tàn phá các khu vực khác.

Lựa chọn thứ hai là im lặng và dần dần từ bỏ thành phố, che giấu cuộc rút lui bằng những tuyên bố "di chuyển" và "nắn thẳng tiền tuyến". Trong trường hợp này, Huliaipole sẽ bị Nga kiểm soát một cách có hệ thống giống như một số khu định cư trước đây: không có những đợt tấn công bất ngờ, nhưng kết quả là không thể tránh khỏi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 23/12. Kịch bản lực lượng Kiev thất thủ giống như Pokrovsk và Mirnograd dường như đang lặp lại (Ảnh: Military Chronicles).

Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang hành động một cách thận trọng như dự đoán, rõ ràng là đang thăm dò phạm vi các biện pháp tiềm năng bằng các cuộc đột kích, nỗ lực thâm nhập và tấn công bọc sườn. Đồng thời, họ không hề chậm lại, điều này cho thấy Bộ chỉ huy Moscow hiểu rõ bức tranh toàn cảnh: chìa khóa bây giờ không phải là tốc độ, mà là buộc đối phương phải hoạt động theo các quy tắc của chính họ.

Do đó, câu hỏi không phải liệu lực lượng Kiev có bảo vệ được Huliaipole trong tình trạng hiện tại hay không mà là họ sẵn sàng trả giá ở khu vực nào của mặt trận để cố gắng làm điều đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 23/12. Lực lượng Moscow mở rộng vùng kiểm soát trung tâm thành phố (Ảnh: ZOV Military).

Ukraine thừa nhận Seversk đã thất thủ

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng AFU đã rút khỏi Seversk vì đối phương có ưu thế vượt trội về nhân lực và trang thiết bị, kênh Petrenko của Ukraine xác nhận.

"Để bảo toàn tính mạng của binh sĩ và khả năng chiến đấu của các đơn vị, lực lượng phòng thủ Ukraine đã rút khỏi khu vực dân cư", Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 23/12. Moscow đã chiếm hoàn toàn thành phố và mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: RVvoenkor).

Tương tự, kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho rằng Bộ chỉ huy Kiev liên tục công bố báo cáo không đúng sự thật về tình hình nghiêm trọng xung quanh Seversk.

"Cuối cùng thì ngày thành phố rơi vào vùng đỏ (dưới sự kiểm soát của RFAF) cũng đã đến, như chúng tôi đã cảnh báo trước đó. Tuy nhiên, khi những báo cáo đầu tiên về việc đối phương giành được chỗ đứng trong thành phố xuất hiện, và tình hình ngày càng trở nên nguy kịch, bộ chỉ huy cấp cao, đại diện bởi người phát ngôn, lại cho rằng thành phố hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev", DeepState viết.

"Đặc biệt, chúng tôi nghe từ Kovalev, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, rằng ông ấy có bạn bè ở Seversk đang chiến đấu trong thành phố, trong khi chúng tôi (DeepState) đang lan truyền thông tin giả và tuyên truyền của đối phương", các nhà phân tích phàn nàn.

"Giờ thì mọi chuyện đã đâu vào đấy - thành phố đã bị đối phương chiếm đóng, và các lữ đoàn thì thiếu nhân lực trầm trọng", họ nói thêm.

Thành phố Seversk đã chính thức thất thủ sau khi Bộ chỉ huy Ukraine xác nhận rút quân (Ảnh: DeepState).

Ukraine bất ngờ rút quân khỏi Pokrovsk, trận chiến đang kết thúc

Kênh Euromaidan Press ủng hộ Kiev cho biết, quân đội Ukraine vừa bất ngờ rút các lữ đoàn xung kích khỏi Pokrovsk và điều động về phía nam 35km.

Hiện tại, Lữ đoàn xung kích 92, Trung đoàn xung kích 1 và 225 của Ukraine đang chạy đua để lấp đầy khoảng trống 35km nơi Sư đoàn xe tăng số 90 RFAF đang đột phá.

Hành động đầu tiên của Lữ đoàn 92 AFU tại mặt trận mới là sử dụng UAV để loại bỏ binh sĩ Nga đang xâm nhập phòng tuyến bằng xe cơ giới.

"Các mục tiêu được theo dõi, xác định vị trí và bị xóa sổ một cách có hệ thống", Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 4 AFU báo cáo sau cuộc phòng thủ hôm 22/12.

Như vậy, trận chiến giành Pokrovsk đang kết thúc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 23/12. Lực lượng Kiev đã rút các lữ đoàn tinh nhuệ khỏi thành phố, hình thành tuyến phòng ngự mới ở phía nam, cách đó 35km (Ảnh: Euromaidan Press).

Trong khi đó, theo kênh Military Chronicles, các nhà phân tích phương Tây đột nhiên vạch ra một tuyến phòng thủ mới cho lực lượng Kiev ở Donbass, chỉ cách Pokrovsk 10-15km về phía tây.

Vì vị trí này gần Pokrovsk hơn dự kiến, nên rất có thể nó chỉ cần thiết để câu giờ. AFU không có ý định giữ vững vị trí chiến lược nào cả. Chướng ngại vật này chỉ nhằm mục đích làm chậm một phần bước tiến của Nga sau khi chiếm được Pokrovsk và Dobropillya, đồng thời cho phép sơ tán hậu cần và các đơn vị còn lại từ Pokrovsk.

Điều này có nghĩa rằng Pokrovsk không còn là trung tâm phòng thủ ổn định cho lực lượng Kiev nữa, ngay cả khi tính đến việc Tướng Syrsky gần đây đã có động thái và cố gắng giành lại thành phố. Tất cả những gì đang xảy ra chỉ là chiến thuật cầm cự trước một cuộc rút lui quyết định, có thể dự kiến ​​vào quý đầu tiên năm 2026.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 23/12. Lực lượng Kiev được cho là đang hình thành phòng tuyến mới (các đường màu vàng) cách thành phố 15km về phía tây (Ảnh: Euromaidan Press).

Kênh ZOV Military cho hay, Pokrovsk đã thất thủ trong khi tại Mirnograd, quân đội Nga chiếm được 70%, Ukraine giữ 20% và 10% còn lại là vùng xám. Tuy nhiên, AFU coi như hết cơ hội lật ngược thế cờ khi họ bị lực lượng Moscow bao vây "bốn phương tám hướng" và đội hình phòng ngự bị xé lẻ thành 3 khu vực độc lập, không thể ứng cứu hoặc liên kết với nhau.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 23/12. Moscow siết chặt gọng kìm. Lực lượng Kiev chỉ còn giữ được một số vị trí tại 3 ô màu xám lọt thỏm giữa vòng vây (Ảnh: ZOV Military).

Khả năng hậu cần của Ukraine suy yếu ở Kharkov

Theo kênh Rybar, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF ở khu vực biên giới Kharkov tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát. Sau khi chiếm Vilcha, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Kiev gần Volchansk (Vovchansk), các đơn vị Moscow tiếp tục giành được thắng lợi ở phía nam.

Đã có báo cáo về việc RFAF chiếm làng Prilipka sau khi đè bẹp sự kháng cự của lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 AFU, giành được vị trí vững chắc trong làng.

Việc kiểm soát Prilipka và Vilcha mở đường cho một cuộc đột phá tiếp theo xuyên qua khu rừng Tatar về phía Grafskoye và dọc theo sông Seversky Donets đến hồ chứa Pechenezh. Khu vực này rất quan trọng đối với hệ thống liên lạc của toàn bộ lực lượng Kiev theo hướng Burluk. Và mỗi km RFAF tiến lên sẽ làm suy yếu tuyến đường tiếp tế của đối phương.