Sự cố khó tin ở CAN 2025: Trọng tài từ chối phạt đền vì… VAR hỏng

Trong trận đấu ở bảng D CAN 2025 diễn ra vào đêm qua, CHDC Congo đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Benin với bàn thắng duy nhất của Theo Bongonda. Tuy nhiên, điều được người hâm mộ nhắc tới nhiều sau trận đấu không phải là kết quả, mà là sự cố khó tin khiến cho Benin mất quả phạt đền mười mươi.

Chancel Mbemba để bóng chạm tay trong lúc đánh đầu (Ảnh: Getty).

Tranh cãi lớn nổ ra ở hiệp 2, khi Benin lẽ ra phải được hưởng phạt đền sau tình huống hậu vệ Chancel Mbemba để bóng chạm tay trong vòng cấm. Các đoạn video sau đó cho thấy trung vệ 31 tuổi rõ ràng đã dùng tay chơi bóng.

Trọng tài ban đầu từ chối yêu cầu thổi phạt đền của Benin. Sau đó, ông được tổ VAR đề nghị xem lại tình huống. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, màn hình VAR lại bị hỏng. Cuối cùng, trọng tài quyết định… không tiếp tục kiểm tra VAR, cho trận đấu tiếp tục. Điều đó giúp cho CHDC Congo thoát quả phạt đền.

Sự cố này khiến trận đấu phải bù giờ tới 10 phút. Đáng chú ý, VAR vẫn hoạt động bình thường trước đó trong hiệp 2, khi tiền đạo Cedric Bakambu bên phía CHDC Congo bị từ chối bàn thắng.

VAR bị hỏng, trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Điều đó giúp CHDC Congo thoát khỏi quả phạt đền (Ảnh chụp màn hình).

Việc bị tước mất cơ hội gỡ hòa từ chấm 11m khiến các cầu thủ Benin vô cùng tức giận sau tiếng còi mãn cuộc. Thất bại này cũng đẩy họ vào thế bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng CAN 2025.

CHDC Congo, với sự góp mặt của Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Wan-Bissaka (West Ham) và Axel Tuanzebe (Burnley), đang cho thấy đà thăng tiến. Mới đây họ vừa đánh bại cả Cameroon và Nigeria để giành vé tham dự vòng play-off Liên lục địa ở World Cup 2026.

Ở lượt trận thứ hai, CHDC Congo đối đầu Senegal. Trong khi đó, Benin buộc phải thắng Botswana ở lượt trận thứ hai nếu không muốn bị loại sớm.