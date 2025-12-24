Hà Nội kêu gọi giải pháp khoa học công nghệ để giải quyết 5 điểm nghẽn lớn

Năm 2025 được xem là thời điểm "bản lề" về mặt thể chế. Những nút thắt lớn làm chậm sự phát triển của đô thị thông minh nhiều năm qua đang dần được tháo gỡ.

Đây là nhận định của ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (Vinasa) tại Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2025. Hội nghị được tổ chức vào ngày 23/12 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (Vinasa) phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Minh Nhật).

Theo ông Khoa, quan sát bức tranh công nghệ khu vực châu Á, một xu hướng tất yếu đang định hình tương lai các đô thị: Sự chuyển dịch từ "Connected Cities" (Đô thị Kết nối) sang "Cognitive Cities" (Đô thị có Nhận thức).

Đây chính là thước đo mới về sự thông minh mà các đô thị Việt Nam cần hướng tới để giải quyết các thách thức ngày càng phức tạp của quá trình đô thị hóa.

Chuyên gia này nhận định, 3 vấn đề trọng tâm liên quan đến phát triển đô thị thông minh Việt Nam cần được giải quyết:

Thứ nhất về tính thực tiễn: Làm thế nào để ứng dụng AI, công nghệ giải quyết những "điểm nghẽn" kinh niên của đô thị Việt Nam: Ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm.

"Chúng ta cần những giải pháp đo đếm được bằng KPI, không phải các mô hình trình diễn", ông Khoa phân tích.

Thứ hai về quản trị: Trong mô hình Chính quyền 2 cấp, dòng chảy dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia (C06) và các bộ ngành sẽ được liên thông xuống cấp phường/xã như thế nào để đảm bảo tính an ninh, nhưng vẫn trao quyền chủ động cho cán bộ cơ sở?

Thứ ba về tầm nhìn: Làm sao để Bản sao số đô thị (Urban Digital Twin) trở thành công cụ quy hoạch và dự báo rủi ro thực chiến, giúp lãnh đạo thành phố đưa ra các quyết định chính xác trước những biến động khó lường của thiên tai và xã hội và tiến tới là Đô thị nhận thức.

Tại hội nghị, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định, cũng như các siêu đô thị khác Hà Nội xác định còn 5 điểm nghẽn lớn cần tập trung giải quyết trong năm 2026 bao gồm: ùn tắc giao thông, ngập úng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

Hà Nội đã kêu gọi đóng góp các giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ để giải quyết những điểm nghẽn này. Ngay trong tuần tới, Hà Nội cũng sẽ công bố 200 nhiệm vụ thực hiện cụ thể.

“Hà Nội kiên định đặt con người ở vị trí trung tâm, coi mức độ hài lòng, cảm nhận hạnh phúc và chất lượng đời sống của người dân là những thước đo quan trọng nhất.

Trên cơ sở các cơ chế đặc thù, Hà Nội sẽ quyết liệt thu thập và triển khai các giải pháp giải quyết các điểm nghẽn của thành phố, đồng thời xác định sứ mệnh tiên phong trong việc nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình Sandbox, qua thực tiễn triển khai để đóng góp cơ sở tham khảo cho quá trình nhân rộng tại các địa phương khác”, ông Dũng nhấn mạnh.

Sự kiện quy tụ hơn 1.500 lượt đại biểu là Lãnh đạo cấp cao từ các Bộ ngành Trung ương, Lãnh đạo của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đoàn đại biểu quốc tế đến từ 11 nền kinh tế (Ảnh: Minh Nhật).

Điểm nhấn nâng tầm vị thế của Hội nghị năm nay là sự tham gia sâu rộng của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Sáng kiến kết nối khu vực.

Tại phiên toàn thể, Bà Hong Sin Kwek – Chủ tịch ACXOA (Hiệp hội Lãnh đạo Công nghệ ASEAN) đã chính thức công bố Sáng kiến “ONE ASEAN - 100 Digital Livable Cities” (Mạng lưới 100 Đô thị Đáng sống Số ASEAN).

Sáng kiến này mở ra cơ hội to lớn để các giải pháp Smart City "Make in Vietnam" không chỉ phục vụ trong nước mà còn xuất khẩu sang thị trường ASEAN đầy tiềm năng.