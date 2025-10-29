Mưa lớn tại Huế lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam

Chiều tối 28/10, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đã đến thị sát, làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Huế về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại buổi làm việc, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết trong khoảng thời gian ngày 25-28/10, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa rất to.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế, báo cáo công tác ứng phó đợt mưa lớn (Ảnh: Vi Thảo).

Lượng mưa đo được trong 24 giờ tại vùng núi phổ biển 800-1.000mm. Cơ quan chức năng ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn trong 24 giờ tại Khe Tre đạt gần 1.205mm, Bạch Mã gần 1.740mm (ngày 27/10), vượt mức lịch sử từng ghi nhận tại Việt Nam là gần 1.086mm/h.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết mưa lớn kéo dài tại thành phố Huế những ngày qua đã được dự báo trước, nhưng diễn biến có sự thay đổi về thời gian và quy mô giữa các đợt.

Theo ông Hiệp, lượng mưa trong 24 giờ tại Huế lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam, có thời điểm đứng thứ nhì thế giới.

Do Huế không có đê và trạm bơm, việc cắt lũ phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống hồ Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Vi Thảo).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, việc vận hành liên hồ chứa đã giúp cắt giảm khoảng 700 triệu m3 nước về hạ du, trong đó riêng hồ Tả Trạch cắt giảm gần 350 triệu m3, góp phần giảm đỉnh lũ trên sông Hương 0,5m và trên sông Bồ là 0,3m.

Dự báo trong các ngày 30-31/10, một đợt mưa lớn khác có thể xuất hiện tại khu vực miền Trung, nên phải sau ngày 31/10 mới hết lũ.

Ông Hiệp cảnh báo khu vực miền núi ở thành phố Huế và Đà Nẵng có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở do đất đã "no nước". Vì vậy, các địa phương cần đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm điều kiện sinh tồn, kiên quyết di dời người dân ở khu vực nguy hiểm, duy trì thông tin liên lạc.

Chia sẻ về hậu quả mưa lũ, ông Phan Thiên Định cho biết thêm, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, gây ngập diện rộng ở 32 xã, phường tại thành phố Huế, với mức ngập 1-2m.

Huế ghi nhận đợt mưa lớn, vượt mức lịch sử ghi nhận tại Việt Nam, gây ngập lụt diện rộng (Ảnh: Vi Thảo).

Toàn thành phố có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt trong hai ngày cao điểm 27 và 28/10.

Theo ông Định, đây là một đợt mưa lũ có cường độ và lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hệ thống hạ tầng đô thị. Tại thành phố Huế phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ biển phường Thuận An, một bé gái 5 tuổi ở phường Thủy Xuân bị ngã xuống nước mất tích.

Chủ tịch UBND thành phố thông tin thêm, các hồ thủy điện và thủy lợi, vận hành cắt lũ hiệu quả, góp phần giảm đỉnh lũ tại các trạm đo 0,2-0,3m so với kịch bản xấu nhất.