Lũ rút, di sản Kinh thành Huế mở cửa đón khách từ 31/10

Sáng 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ kéo dài tại khu vực di tích Kinh thành Huế.

Ông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế trong công tác ứng phó với mưa lũ lớn.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu di tích Kinh thành Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Phó Thủ tướng đề nghị Trung tâm khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, nước rút đến đâu làm sạch di tích đến đó, sớm mở cửa đón khách tham quan trở lại.

Ông yêu cầu kiểm tra, rà soát, đánh giá nguy cơ sau mưa lũ, có phương án đảm bảo an toàn cho các công trình di sản thế giới mà Huế đang thay mặt cả nước quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết sau khi nước rút, đơn vị đã tập trung nhân lực, phương tiện thu dọn bùn đất, rác thải do mưa lũ.

Khu di sản Huế sẽ mở cửa đón khách tham quan từ sáng 31/10. Tuy nhiên, do một số thiết bị máy móc, nguồn điện chưa khắc phục kịp thời, Trung tâm sẽ phát hành vé dự phòng. Khi vào tham quan, du khách cần giao lại vé tại điểm kiểm soát để đơn vị cập nhật vào hệ thống quản lý.

Đến sáng nay, nước chưa rút hết tại khu vực Đại nội Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, toàn thành phố Huế bị ngập sâu trên diện rộng, trong đó có quần thể di sản cố đô Huế.

Theo báo cáo nhanh của UBND thành phố Huế, khu vực Đại nội bị ngập nước khoảng 0,3m; các Cung điện bên trong Hoàng thành vào đến hiên. Hệ thống lăng vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh và Cung an Định, Lầu Tàng Thơ,… nước dâng cao 0,7-2m. Các điểm di tích khác ngập cục bộ.

Phó Thủ tướng động viên đội ngũ nhân viên, người lao động tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chủ động phương án phòng chống, đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại lớn xảy ra.

Tuy nhiên có một số thiệt hại ban đầu như: đoạn kè hồ ở lăng Tự Đức bị sạt lở khoảng 10m; hệ thống cột gỗ ở Trường lang Đại Cung Môn bị ngâm nước, nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình.