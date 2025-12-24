Điều ước nhói lòng của người mẹ có con điều trị bệnh hiếm

Bước xuống từ sân khấu chương trình Giáng sinh yêu thương của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), bệnh nhi Nguyễn Phúc An (6 tuổi) ôm chặt hộp quà vừa được các bác sĩ và mạnh thường quân trao tặng, hớn hở theo mẹ về khoa Nhiễm - Thần kinh.

"Nghe tin được ông già Noel trao quà Giáng sinh, từ hôm qua con đã ríu rít kể tôi nghe. Đến hôm nay, sau khi truyền thuốc xong, con đã háo hức đòi xuống sân viện chờ được nhận quà dù còn chưa đến thời gian bắt đầu", mẹ An - chị Minh Hiếu (41 tuổi) chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Phúc An háo hức nhận quà Giáng sinh dù đang phải điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Diệu Linh).

Cách đây 3 năm, An đột nhiên da vàng, mắt vàng, sụt cân nhanh chóng. Khi khám bệnh tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, phải chuyển bé lên TPHCM tiếp tục chẩn đoán.

Sau bao ngày xét nghiệm, chờ đợi trong lo lắng, cuối cùng các bác sĩ chẩn đoán bé mắc một căn bệnh hiếm liên quan đến viêm da cơ, một căn bệnh tự miễn khiến cơ thể bé ngày càng yếu đi.

Hơn một năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 dần trở thành ngôi nhà thứ 2 của mẹ con An. Cuộc sống của hai mẹ con chỉ xoay quanh những đợt truyền thuốc định kỳ.

Mỗi tháng, Phúc An phải nằm viện 2-3 tuần để nhận thuốc ức chế miễn dịch. Từ dạo ấy, chị Minh Hiếu cũng bỏ hẳn công việc để trông con. Cuộc sống chỉ có 2 mẹ con ngày càng khó khăn vì chi phí điều trị quá lớn. Người mẹ phải xin giấy chứng nhận hộ nghèo, nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để có thể tiếp tục hành trình chiến đấu cho con.

"Bác sĩ bảo bệnh con không thể điều trị khỏi hẳn. Tôi không dám ước con khỏi bệnh, chỉ mong tình trạng của bé đừng tệ hơn", chị Hiếu bộc bạch, đôi mắt ngấn nước nhìn con bé bỏng.

An là một trong 400 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 được trao quà Giáng sinh năm nay. Các phần quà bao gồm đồ chơi, gấu bông, vật dụng thiết yếu, là những điều ước các bé treo lên cây thông Noel.

Hơn 400 phần quà được trao trong khuôn khổ chương trình mừng Giáng sinh năm nay tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: BV).

Đây là năm thứ 4 bệnh viện triển khai hoạt động này nhằm hướng tới chia sẻ cùng các bé để có một mùa Giáng sinh nhiều niềm vui.

Ngoài trao quà, chương trình cũng có các hoạt động giao lưu, chụp ảnh cùng ông già Noel, biểu diễn văn nghệ, mang lại không khí Giáng sinh ấm áp, giúp các em tạm quên đi nỗi đau bệnh tật.

Đây cũng là dịp để khơi dậy tình yêu thương, sự chia sẻ trong cuộc sống giúp các em và thân nhân cảm nhận được sự quan tâm, động viên từ xã hội, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn.