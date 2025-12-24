Ngày 24/12, Sở Y tế TPHCM cho biết, cơ quan này đã yêu cầu Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM báo cáo, rà soát và làm rõ phản ánh về việc có hai trường hợp tại đơn vị đang thực hành xin giấy phép hành nghề nhưng lại dành thời gian làm công việc xoa bóp, bấm huyệt dịch vụ có thu tiền.

Theo báo cáo của Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, hai trường hợp bị phản ánh đều đã tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền, hiện là người lao động của đơn vị và đang có giấy phép hành nghề với chức danh y sĩ Y học cổ truyền.

Bệnh viện đã ký hợp đồng thực hành 12 tháng để các bác sĩ này tham gia chương trình thực hành theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, nhằm đáp ứng điều kiện xin cấp giấy phép hành nghề với chức danh bác sĩ Y học cổ truyền.

Qua rà soát, Bệnh viện ghi nhận trong một số thời điểm, việc bố trí người thực hành tham gia hỗ trợ hoạt động chuyên môn chưa hoàn toàn phù hợp với lịch phân công thực hành đã được phê duyệt trước đó.

Bệnh viện đã tổ chức kiểm điểm, nhận rõ thiếu sót và cam kết không công nhận các khoảng thời gian thực hành không đúng quy định, đồng thời bố trí bổ sung đầy đủ thời gian thực hành theo đúng kế hoạch, nội dung và thời lượng.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Sở Y tế TPHCM khẳng định, pháp luật hiện hành không cấm người đang là người lao động tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia chương trình thực hành để xin cấp giấy phép hành nghề phù hợp với văn bằng chuyên môn.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hành phải được quản lý chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định; tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ, không kê khai chồng chéo thời gian thực hành.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình tổ chức thực hành, tăng cường giám sát và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý hành nghề.