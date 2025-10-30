Hai tuyến giao thông Bắc - Nam qua Huế vẫn “tê liệt” do mưa lũ

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho biết đến chiều 30/10, do ảnh hưởng của mưa lũ, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối thành phố Huế và Đà Nẵng vẫn đang phải cấm xe lưu thông để đảm bảo an toàn.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây lũ quét, nhiều vị trí trên tuyến xuất hiện tình trạng ngập úng, nước chảy xiết. Đáng chú ý, sáng 28/10, tại km42 đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn m3 đất đá tràn xuống mặt đường.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên vẫn chưa thể thông tuyến do ảnh hưởng của mưa lũ (Ảnh: UBND thành phố Huế).

Ngoài ra, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên cũng ghi nhận sự cố sạt lở taluy dương tại km12+300, thuộc xã Khe Tre, thành phố Huế.

Theo ông Quý, đơn vị đang tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức dọn đất đá bị tràn xuống mặt đường, khắc phục các điểm sạt lở. Nếu điều kiện thời tiết đảm bảo, công tác khắc phục sẽ hoàn thành trong vòng 2-3 ngày.

Tuy nhiên, hiện trời còn mưa lớn, nước tiếp tục kéo theo đất đá tràn xuống mặt đường, gây khó khăn cho lực lượng thi công. Đoạn km51 thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng xuất hiện cung trượt gây nứt đường, buộc cơ quan chức năng tạm cấm phương tiện để theo dõi.

Đoàn tàu chở đá dừng trên cầu đường sắt Bạch Hổ đã di chuyển khỏi vị trí nhưng các đoàn tàu Bắc - Nam chưa thể chạy lại (Ảnh: Cao Tiến).

Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế, cho biết vẫn còn một số điểm ngập lụt đoạn từ ga Văn Xá đến ga Huế.

Ngành đường sắt đã có thông báo tiếp tục ngừng chạy nhiều đoàn tàu chở khách xuất phát tại ga Hà Nội và TPHCM trong ngày 30-31/10 và đầu tháng 11.

Theo ông Tùng, ngành đường sắt đang theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ để đưa ra phương án tối ưu phục vụ hành khách.

Ông Tùng cho biết trong sáng nay, khi mực nước sông Hương bắt đầu rút, hai đoàn tàu chở đá dừng trên cầu Bạch Hổ và Dã Viên đã được di chuyển khỏi vị trí.

Trước đó vào tối 29/10, ngành đường sắt đã điều 2 đoàn tàu chở đá có tổng trọng lượng hơn 1.100 tấn dừng trên cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên để gia tải, chống trôi cầu khi nước lũ trên sông Hương dâng cao.

Tối 27/10, ngành đường sắt cũng đã huy động 19 toa tàu chở gần 700 tấn đá để gia tải mặt cầu đường sắt Bạch Hổ trong hoàn cảnh tương tự.

Trên tuyến quốc lộ 1A, đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Huế, cho biết đoạn đường qua xã Phú Lộc đã thông tuyến.

Đoạn quốc lộ 1A nói trên chịu ảnh hưởng của đợt mưa lịch sử, nước từ Bạch Mã đổ về tràn qua mặt đường gây ách tắc cục bộ. Cơ quan chức năng phải điều tiết, phân luồng phương tiện để đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến chiều 30/10, nước lũ trên nhiều tuyến đường trục chính tại các phường trung tâm thành phố Huế đã rút, phương tiện lưu thông trở lại.