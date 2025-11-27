TPHCM có 31 vị trí sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm

Ngày 27/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM thông tin về các địa điểm sạt lở trên địa bàn. Hiện tại, thành phố chưa có số liệu cập nhật đầy đủ về các vị trí sạt lở, do tỉnh Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ không có danh sách này.

Tính đến hiện tại, TPHCM có 31 vị trí sạt lở, gồm 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm và 23 vị trí nguy hiểm. Trong đó, 8 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm nằm tại khu vực TP Thủ Đức cũ, huyện Nhà Bè cũ, huyện Bình Chánh cũ, huyện Cần Giờ cũ, quận Bình Thạnh cũ; 23 vị trí sạt lở nguy hiểm cũng nằm tại các khu vực trên và có thêm địa bàn quận 12 cũ và huyện Củ Chi cũ.

Một địa điểm sạt lở bị phong tỏa tại phường Vũng Tàu, TPHCM (Ảnh: Phước Tuần).

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ sạt lở ven sông, kênh, rạch, bờ biển. Dự kiến trong tháng 12 tới, danh mục sạt lở của TPHCM mới sẽ được trình UBND thành phố.

Để chủ động phòng chống, ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở bờ sông và bờ biển, UBND TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang sông, kênh, rạch.

Thành phố từng bước giải tỏa các khu vực lấn chiếm hành lang sông, kênh, rạch đã tồn tại từ trước và có giải pháp công trình, phi công trình, để tạo mỹ quan đô thị, hạn chế sạt lở bờ.

Các lực lượng tại TPHCM đã cắm biển cảnh báo các vị trí có nguy cơ sạt lở để người dân được biết và có phương án phòng tránh, vận động nhân dân không lấn chiếm hành lang sông, kênh, rạch. Chính quyền địa phương cũng sắp xếp, bố trí lại dân cư tại khu vực nguy cơ sạt lở cao đến nơi định cư an toàn.

Về giải pháp công trình, TPHCM thường xuyên chỉ đạo chủ đầu tư các dự án kè chống sạt lở đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và sớm thi công.

Các địa phương tăng tốc tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án công trình kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, sớm có mặt bằng, hoàn thành dứt điểm các dự án, phát huy hiệu quả phòng chống sạt lở, ngăn triều.