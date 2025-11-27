Nhân chứng kể khoảnh khắc cô gái suýt mất mạng bên hố sụt lún ở Hà Nội

Tối 27/11, trên đường Khương Đình (phường Khương Đình, TP Hà Nội) xuất hiện một hố sụt lún giữa đường khiến nhiều người đi xe máy gặp nạn.

Hố sụt lún được người dân phát hiện trước số nhà 420 đường Khương Đình và đăng cảnh báo khẩn lên nhóm cư dân vào tối cùng ngày.

Hố sụt có miệng rộng khoảng 50cm, bên dưới khoét rộng kiểu hàm ếch, sâu gần 2m (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, miệng hố rộng khoảng 50cm, bên dưới ăn rộng ra kiểu hàm ếch, sâu gần 2m, nằm cạnh cống thoát nước. Vị trí sụt lún rất khó quan sát vào buổi tối.

Người dân sống gần khu vực cho biết chỉ trong khoảng 20 phút tại đây đã xảy ra 5 vụ tai nạn liên tiếp.

Nghiêm trọng nhất là trường hợp một nữ sinh đi xe máy đâm thẳng vào miệng hố, ngã sõng soài ra đường. May mắn, chiếc xe chở rác đi phía sau kịp phanh gấp, chỉ chèn vào bánh xe máy.

Lực lượng chức năng đặt hàng rào barie để cảnh báo nguy hiểm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Ông Lê Ngọc Quỳnh (50 tuổi), nhà sát hiện trường, cho biết đã chứng kiến cảnh cô gái trẻ ngã sõng soài tại hố sụt, bên cạnh là chiếc xe chở rác đang chèn vào bánh xe máy.

"Khoảng 18h45, tôi nghe tiếng ô tô phanh gấp, nhiều người hô hoán. Tôi chạy xuống nhà thì thấy cô gái nằm trên đường, cạnh đó là xe chở rác”, người đàn ông nhớ lại.

Theo ông Quỳnh, điểm sụt lún này đã xuất hiện 2-3 ngày trước, nhưng miệng hố nhỏ nên không nhiều người phát hiện.

“Chiều nay tôi đi xe qua cũng bị sập vào nhưng miệng hố nhỏ nên không sao. Đến tối, đúng lúc cô gái đi xe máy vào điểm sụt lún thì hố sập xuống. Hố sâu đến mức nuốt trọn cả cây chổi. Tôi chạy vội đi bẻ cành cây sấu cắm xuống để cảnh báo rồi đứng xua người đi đường tránh xa”, ông Quỳnh kể.

Hố sụt lún được xử lý ngay trong tối 27/11 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Sau khi sự việc, người dân đã báo cho UBND phường Khương Đình và Công ty Công trình giao thông số 2 Hà Nội. Công an phường nhanh chóng có mặt, đặt hàng rào barie để cảnh báo nguy hiểm.

Anh Nguyễn Bá Hòa, cán bộ tuần tra của Công ty Công trình giao thông số 2, cho biết vị trí sụt lún nằm ngay trên mặt đường trải nhựa, cạnh miệng cống thoát nước thuộc hệ thống thoát nước thải do Xí nghiệp thoát nước số 7 quản lý.

Lúc 22h cùng ngày, Xí nghiệp thoát nước dùng xe chuyên dụng chở tấm sắt lớn tới đậy kín miệng hố.