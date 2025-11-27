Nga sẵn sàng đưa ra cam kết an ninh cho châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

“Với chúng tôi, đồn đoán Nga đang lên kế hoạch tấn công châu Âu nghe thật nực cười, đúng không? Chúng tôi chưa bao giờ lên kế hoạch như vậy. Nhưng nếu họ muốn nghe điều này từ chúng tôi, thì được thôi, chúng tôi sẽ ghi rõ ra, không vấn đề gì”, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/11 cho biết.

Ông Putin nói thêm, nếu châu Âu muốn một cam kết chính thức rằng Nga không có kế hoạch tấn công họ, “thì chúng tôi sẵn sàng làm điều đó”.

Tổng thống Putin cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu có thể đang “cố tạo ra một ảo tưởng đối với người dân của họ” hoặc “đáp ứng lợi ích của các công ty quốc phòng”.

“Có thể họ đang cố nâng đỡ vị thế chính trị trong nước, trong bối cảnh kinh tế èo uột. Nhưng theo chúng tôi, tất nhiên, đó chỉ là chuyện nhảm nhí, hoàn toàn nhảm nhí”, ông nói.

Ông cáo buộc phương Tây đang “thổi phồng” những luận điệu này trong nhận thức của công chúng.

Moscow nhiều lần bác bỏ các cáo buộc Nga có kế hoạch tấn công các nước châu Âu. Ngược lại, Nga cáo buộc NATO “kích động thù địch”.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, châu Âu cùng với Mỹ đã tích cực hỗ trợ quân sự cho Ukraine. EU vẫn cam kết tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev và phê chuẩn gói “Kế hoạch Tái trang bị châu Âu” trị giá 800 tỷ euro (tương đương 910 tỷ USD).

Một số quan chức, tướng lĩnh của châu Âu gần đây cảnh báo, Nga có thể tấn công một trong các nước ở khu vực sau vài năm nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói: "Các chuyên gia quân sự và các cơ quan tình báo có thể ước tính khi nào Nga sẽ tái thiết lực lượng đủ để tấn công một thành viên NATO ở phía Đông. Chúng tôi luôn nói rằng điều này có thể xảy ra từ năm 2029 trở đi".

Ông cho biết thêm: “Tuy nhiên, hiện nay, một số người cho rằng kịch bản đó có thể xảy ra sớm nhất vào năm 2028. Một số người thậm chí còn tin rằng chúng ta đã trải qua mùa hè hòa bình cuối cùng rồi".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh, NATO vẫn duy trì "năng lực răn đe mạnh mẽ", bao gồm cả lực lượng hạt nhân.

Đáp lại, Moscow cáo buộc châu Âu đang chuẩn bị cho kịch bản đối đầu trực tiếp với Nga.

“Cốt lõi của chính sách quân sự do các nước NATO và Liên minh châu Âu theo đuổi là chuẩn bị nền kinh tế, cơ sở hạ tầng, hậu cần, xã hội và quân đội cho một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Nga”, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko tuyên bố.

Theo nhà ngoại giao cấp cao này, quan hệ giữa Nga và các nước châu Âu đang ở tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.