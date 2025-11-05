Người dân Gia Lai hối hả tích thực phẩm, chằng chống nhà đón bão Kalmaegi

Gõ cửa từng nhà vận động dân di dời

Từ chiều 4/11, lực lượng chức năng tại các xã, phường ở Gia Lai đã đồng loạt ra quân vận động người dân ở những khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao di dời đến nơi an toàn trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Theo dự báo, khoảng 1h ngày 7/11, bão Kalmaegi sẽ đi vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Chiều 4/11, chính quyền địa phương và Ban chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã đến từng hộ dân sinh sống dưới chân núi Bà Hỏa, phường Quy Nhơn Nam để vận động mọi người sơ tán.

Ông Huỳnh Phương Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam, cho biết khu vực dưới chân núi Bà Hỏa có hơn 200 hộ với hơn 700 nhân khẩu cần di dời đến nơi an toàn.

Theo ông Nam, địa phương đã bố trí tạm các trụ sở khu phố, trường học làm nơi tránh trú bão cho người dân. Xã cũng huy động máy múc, cần cẩu, ô tô phục vụ công tác di dời và sẵn sàng tham gia cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp.

Trong căn nhà cấp 4 dưới chân núi Bà Hỏa, bà Mai Thị Sáu (84 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Nam) cùng người thân tất bật thu dọn tài sản trước khi bão đổ bộ.

Bà Sáu cho biết thời tiết ngày 4/11 vẫn còn đẹp nên nhiều người nán lại để gia cố nhà cửa. Ban đầu, bà không muốn rời đi vì tuổi cao nhưng được phường vận động nên bản thân đã đồng ý di dời đến khu vực an toàn.

Người dân Gia Lai tất bật gia cố lại nhà cửa trước khi bão đổ bộ (Ảnh Chí Anh).

Nghe tin bão mạnh, ông Trần Văn Duyệt (trú tại khu phố 8, phường Quy Nhơn Nam) tranh thủ chằng chống nhà cửa bằng rọ đá và dây thép.

“Đợt này nghe bão mạnh đổ bộ vào Gia Lai và Quảng Ngãi nên tôi rất lo lắng. Theo vận động của phường, vợ con tôi đến nơi trú ẩn an toàn. Sau khi chằng chống xong nhà, tôi sẽ lên vùng trú ẩn cùng vợ con”, ông Duyệt nói.

Người dân đổ xô đi siêu thị sắm thực phẩm tránh bão

Tối 4/11, người dân đổ xô đến nhiều cửa hàng tạp hóa, siêu thị ở Gia Lai để mua lương thực, thực phẩm dự trữ cho những ngày bão Kalmaegi sắp đổ bộ.

Tại siêu thị Go! Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, các quầy thanh toán hoạt động hết công suất để phục vụ khách. Tuy nhiên, lượng người đến mua sắm đông nghịt nên tạo ra những hàng dài chờ thanh toán.

Một nhân viên siêu thị cho biết từ ngày 3/11, khi có thông tin bão Kalmaegi tiến gần đất liền, người dân đã ồ ạt đến mua nhu yếu phẩm tích trữ. Các kệ hàng đồ hộp, mì, miến, phở gói, xúc xích, thịt, trứng, hải sản đông lạnh và hàng gia vị được mua nhiều nhất.

Dòng người đông đúc xếp hàng chờ thanh toán tại siêu thị Go! Quy Nhơn tối 4/11 (Ảnh: Chí Anh).

Chị Nguyễn Thị Hương (30 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Nam) cho biết gia đình luôn theo dõi sát diễn biến cơn bão số 13. Lo sợ bão ngập sâu, cô lập nên chị đã quyết định mua các nhu yếu phẩm sớm để tích trữ cho cả gia đình dùng trong khoảng một tuần.

“Khi đến siêu thị, tôi ưu tiên chọn các loại đồ hộp, thực phẩm ăn liền hoặc ít chế biến phòng khi mất điện. Tuy nhiên, lượng khách quá đông nên nhiều mặt hàng bắt đầu vơi dần”, chị Hương chia sẻ.