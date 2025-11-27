Bí thư Hà Nội thúc tiến độ con đường "đắt nhất hành tinh"

Chiều 27/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng.

Về công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, ông Tống Học Nghĩa, Bí thư phường Giảng Võ, cho biết phường đã phê duyệt tổng số 794/795 trường hợp và đã có 477 trường hợp bàn giao mặt bằng.

Theo ông Nghĩa, trong 318 trường hợp còn lại có 144 hộ đã nhận tiền, nhận nhà nhưng chưa bàn giao...

Ông Tống Học Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ, phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh Viết Thành).

Tại phường Ô Chợ Dừa, ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND phường, cho hay quận Đống Đa (cũ) đã phê duyệt toàn bộ 591 trường hợp, bố trí tái định cư 292 căn hộ cho 213 hộ dân và đã bàn giao mặt bằng 443 trường hợp, đạt 75% tổng khối lượng.

Hiện phường Ô Chợ Dừa còn 148 hộ chưa bàn giao, qua vận động đến nay 28 hộ dân cam kết bàn giao trước ngày 28/11.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Bí thư phường Láng, thông tin tổng số trường hợp thu hồi đất trên địa bàn là 597, trong đó đã phê duyệt 564 trường hợp.

Theo ông Dân, trước khi sáp nhập, có 118 hộ đã bàn giao mặt bằng, còn 479 hộ chưa bàn giao. Sau khi sáp nhập, phường đã vận động và thu hồi mặt bằng, ký biên bản bàn giao, nâng tổng số lên 243 trường hợp đã bàn giao mặt bằng.

Cả 3 phường đang tiếp tục thực hiện các quy trình giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để sớm bàn giao cho các đơn vị thi công dự án bảo đảm tiến độ đề ra.

Liên quan đến dự án này, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, đề nghị công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 15/12 và thông xe kỹ thuật trước ngày 15/1/2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận cuộc làm việc (Ảnh: Viết Thành).

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Bí thư Hà Nội đánh giá cao những kết quả về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các phường đạt được trong thời gian qua.

Liên quan đến dự án Vành đai 1, ông Ngọc yêu cầu các địa phương tập trung triển khai, thúc đẩy tiến độ để thực hiện theo đúng lộ trình đã cam kết.

Ông Ngọc yêu cầu từ phân công nhiệm vụ đến trách nhiệm thực hiện phải rất rõ ràng, thẩm quyền nào của cấp phường, thẩm quyền nào của cấp sở, ngành thành phố, tất cả đều phải hết sức nỗ lực.

Bí thư Hà Nội yêu cầu các địa phương cần kiến tạo phát triển, đảm bảo phát triển nhưng vẫn hài hòa với công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại ở phía sau. Mọi việc phải có tên, có người phụ trách và phải có thời gian hoàn thành.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có điểm đầu tại nút giao Ô Chợ Dừa và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (Ảnh: CTV).

Tuyến đường Vành đai 1 được phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng và được kỳ vọng hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên quá trình thực hiện đến nay đã chậm tiến độ nhiều lần. Dự án này được mệnh danh là con đường "đắt nhất hành tinh".

Trả lời chất vấn HĐND TP Hà Nội hồi tháng 7, ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết đây là dự án trọng điểm kéo dài nhiều năm và rất phức tạp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ông Thường, có hơn 1.900 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng. Sau khi có cam kết và chỉ đạo quyết liệt của thành phố, kết quả đạt được khá tích cực, có chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên kế hoạch hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý II chưa đạt được như mong muốn.

Ông Thường khẳng định các cơ quan sẽ phối hợp, thiết lập kế hoạch giải phóng mặt bằng để hoàn thành trong quý IV năm nay.