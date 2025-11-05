Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, tương tự bão Damrey năm 2017

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 4/11, vị trí tâm bão Kalmaegi trên vùng biển phía Tây miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 710km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (133-149km/h), giật cấp 16.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h. Dự báo rạng sáng 5/11, bão đi vào Biển Đông là cơn bão thứ 13 trong năm với cường độ cấp 13.

Lúc 19h ngày 5/11, bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 13-14, giật cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Đến tối 6/11, bão cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 140km về phía Đông Nam với cường độ cấp 14, giật cấp 17 và có khả năng mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đêm 6/11, bão sẽ đổ bộ đất liền khu vực Gia Lai và sau đó suy yếu dần.

Tối hôm sau (7/11), bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 6, trên khu vực phía Đông Nam của Thái Lan.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo rạng sáng 5/11, bão Kalmaegi sẽ vượt qua phía Bắc của đảo Palawan (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13.

Cường độ bão có thể đạt cường độ trên cấp 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Theo ông Khiêm, khoảng chiều 6/11, bão Kalmaegi sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng từ đêm cùng ngày bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh (vùng ven biển có thể có gió bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14).

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: NCHMF).

Các chuyên gia đánh giá đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk (đường đi và tác động tương tự với cơn bão số 12 - Damrey năm 2017 và cơn bão số 9 (Molave) năm 2020.

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, ngày 6-7/11, khu vực Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8/11, khu vực Bắc Quảng Trị - Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt.

Dự báo thời tiết ngày 5/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.